Рост цен на топливо заставляет европейцев пересаживаться на электротранспорт.

Американская компания Tesla наращивает производство на своём предприятии, расположенном в Грюнхайде, Германия, и планирует выйти на новые рынки, тем самым подтвердив ожидания более высокого спроса в данном регионе в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

«В 2026 финансовом году компания прогнозирует значительно больший объем производства по сравнению с предыдущим годом и ожидает соответствующего увеличения коэффициента использования производственных мощностей», – говорится в годовом отчете Tesla Manufacturing Brandenburg SE за 2025 год.

Предприятие компании Tesla в Грюнхайде, Германия. Фото: esla Inc. в Грюнхайде, Германия

Согласно информации, предоставленной компанией, рост производства на предприятии в земле Бранденбург, поставляющим свою продукцию на более чем на 30 рынков, обусловлен высоким спросом на электрический кроссовер Model Y.

реклама

По данным информационного агентства Deutsche Presse-Agentur (DPA), компания планирует выпускать на немецком предприятии до 7500 электромобилей в неделю (или около 375 000 в год), а также увеличить выпуск аккумуляторов. Расширение производства позволит создать 3500 дополнительных рабочих мест.

Запланированное расширение производства из-за возросшего спроса на электромобили в Европе вполне объяснимо. Нынешняя геополитическая обстановка не сильно обнадёживает европейцев. Продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, откуда ранее осуществлялось пятая часть всех мировых поставок нефти, может стать причиной серьёзного топливного кризиса во многих регионах мира. А топливо в Европе и так уже недешёвое.