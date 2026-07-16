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crazycat21
Apple представит iPad Mini с OLED-экраном осенью, а обновлённые бюджетные iPad и Air – в 2027 году
При помощи новинок компания собирается сохранить рост уровня продаж.
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Компания Apple Inc. готовится представить самое масштабное обновление iPad mini за последние полдесятилетия, вдохнув новую жизнь в продукт, популярный среди путешественников и любителей технологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Заявлено, что обновлённая модель, получившая кодовое название J510, впервые будет оснащена OLED-экраном. Эта технология обеспечивает более высокое качество изображения, аналогичное тому, что применяется в iPhone с 2017 года и iPad Pro с 2024 года.

Новейший Apple iPad mini. Фото: Jeenah Moon/Bloomberg

Согласно информации источников агентства, компания Apple собирается представить свою новинку уже осенью этого года, а релиз продукта должен состояться в октябре. Также, по их словам, Apple работает над обновлёнными версиями бюджетных моделей iPad и iPhone Air. Их выход запланирован на 2027 год. Как отмечает Bloomberg, выпуск обновлённых моделей должен Apple сохранить недавний рост уровня продаж, который за последние два квартала превзошёл прогнозы аналитиков. Прогнозируется, что продажи iPad вырастут на 6% и достигнут почти 30 миллиардов долларов в этом финансовом году, что сделает его одной из самых успешных продуктовых линеек компании.

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По данным источников агентства, выпуск нового iPad начального уровня, получившего кодовое название J581, запланирован уже на первый квартал следующего года. Главное отличие обновлённого устройства будет заключаться в более быстром процессоре, а не в существенной переработке дизайна. Новые модели iPad Air по-прежнему будут выпускаться в 11-дюймовой и 13-дюймовой конфигурациях. Выпуск новых версий, получившие кодовые обозначения J807 и J837, запланирован на весну следующего года. Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Apple также планирует выпустить новые модели iPad Pro в тот же период.

Как отмечает Bloomberg, потребители долго ждали совершенно нового iPad mini. Дизайн устройства остался неизменным  момента выхода обновлённой версии в 2021 году. При этом два года назад устройство всё же получило более быстрый процессор. Этот iPad начального уровня, прежде всего ориентирован на детей, студентов и пользователей, которым нужен планшет для несложной работы. В последний раз он обновлялся в марте 2025 года.

#новости #apple #технологии #ipad #планшеты #oled #ipad mini #air
Источник: bloomberg.com
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