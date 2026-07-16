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crazycat21
Япония приобретёт ускорители NVIDIA Vera Rubin с целью создания суверенного ИИ для роботов
Правительство страны поставило амбициозную цель занять 30% мирового рынка робототехники с ИИ к 2040 году.
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Япония планирует закупить у американской технологической корпорации NVIDIA 27500 ускорителей Vera Rubin следующего поколения для создания собственной базовой модели искусственного интеллекта (ИИ) для роботов. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представляет чип Vera Rubin на выставке CES. Фото: Bridget Bennett/Bloomberg

Недавно созданная компания Noetra, которая уже получила из государственного бюджета 387,3 миллиарда иен (2,4 миллиарда долларов) до марта следующего года, заявила, что будет курировать этот проект и строить крупномасштабный центр обработки данных. Десятки компаний, среди них SoftBan , Preferred Networks (поддерживаемая Toyota Motor) и NEC, оказывают Noetra  помощь в реализации проекта.

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Агентство отмечает, что заказ Японии на ускорители является значительным, однако он невелик по сравнению с планами Microsoft по созданию центров обработки данных, рассчитанных на сотни тысяч NVIDIA Vera Rubin.

Новая инициатива является частью более масштабных усилий японского правительства по снижению зависимости страны от иностранных технологий и укреплению национальной безопасности. 

Как считает президент компании Noetra Хиронобу Тамба , (ранее возглавлявший разработку крупной языковой модели SoftBank), Япония, где расположены одни из крупнейших в мире производителей промышленных роботов, может создать альтернативу системам искусственного интеллекта США и Китая. Цель – создание третьего варианта, чтобы сама Япония и другие страны могли выбирать из предложений. По его словам, Noetra была создана для того, чтобы объединить разрозненные усилия десятков компаний в области ИИ.

Кампания планирует выпуск собственной модели искусственного интеллекта уже к марту 2027 года. Затем последуют её регулярные обновления. В долгосрочной перспективе, в течение нескольких лет, планируется также выпуск модели, специально предназначенной для робототехнических приложений.

Noetra будет привлекать специалистов из таких компаний, как SoftBank, Preferred Networks, NEC и Fujitsu , каждая из которых уже разработала собственные модели ИИ.

Как отмечает Bloomberg, правительство Японии поставило перед отраслью довольно амбициозную цель. К 2040 году страна должна занять более 30% мирового рынка робототехники. Именно по этой причине создание ведущего центра искусственного интеллекта и робототехники имеет центральное значение.

#nvidia #новости #технологии #искусственный интеллект #япония #чипы #микросхемы #vera rubin #ускорители ии
Источник: bloomberg.com
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