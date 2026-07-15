В дополнение к уже имеющимся электромобилям представлен субкомпактный кроссовер ID. Cross.

Автомобильная производитель Volkswagen расширяет свой модельный ряд доступных по цене электромобилей, представив новый субкомпактный внедорожник ID. Cross, поскольку льготы и высокие цены на топливо подталкивают европейских покупателей к переходу с бестселлеров, таких как T-Cross, на новый транспорт. Об этом сообщает Bloomberg.

Электрический кроссовер T-Cross. Фото: Volkswagen

Начальная стоимость модели ID. Cross составляет примерно 28000 евро (32000 долларов). Этот субкомпактный кроссовер пополнит линейку доступных городских электромобилей VW, которые всё чаще конкурируют с такими моделями, как Dolphin Surf от китайского бренда BYD.

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Модель уже доступна для заказа, хотя, как сообщила компания VW, продажи версии с меньшей батареей начнутся позже. Кроссовер ID. Cross дополнит новые модели VW Polo, Cupra Raval и Skoda Epiq, которые имеют электрическую силовую установку при по более низкой цене. Все эти модели будут выпускаться в Испании, где себестоимость производства значительно ниже, чем на немецкой базе концерна.

В этом году продажи электромобилей и подключаемых гибридов в Европе резко выросли, чему способствовали субсидии в Германии, которая является крупнейшим рынком региона, и Франции. Кроме того, высокие цены на моторное топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке сделали электромобили еще более привлекательными. За первые пять месяцев года совокупные продажи электромобилей и гибридов выросли на 29%. Такие транспортные средства составили более трети от общего числа зарегистрированных авто.

Модель ID. Cross имеет запас хода около 430 километров, а время почти полной зарядки батареи составляет 23 минуты. Несмотря на бюджетный статус, электромобиль опциально может быть оснащён передними сиденьями с функцией массажа и панорамной крышей с регулируемой яркостью.