Новое оборудование позволит эффективнее использовать спектр уже имеющихся частот.

Финская компания Nokia заявила, что совместно с NVIDIA разработала первую коммерческую платформу радиодоступа на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит значительно увеличить объём данных, передаваемых операторами с использованием существующей инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Nokia Джастин Хотард (слева) и глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Kent Nishimura/Bloomberg

Информация была опубликована менее чем через десять месяцев после того, как две компании объявили о начале партнёрства, в рамках которого технологическая корпорация также приобрела долю финского производителя сетевого оборудования.

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В заявлении Nokia указано, что новое оборудование позволит операторам телекоммуникационных сетей передавать вдвое больший объём данных в том же диапазоне частот к 2028 году. С 2027 года, когда оборудование станет доступным для операторов, ожидается, что повышение эффективности использования спектра достигнет 50%. В настоящее время этот показатель составляет 20%.

Технология, доступная в трёх новых аппаратных решениях и программном компоненте, также поможет «расширить присутствие ИИ в физическом мире». Она позволяет модернизировать систему до ещё не определенного стандарта 6G путём обновления ПО, соответствующего стандарту Open RAN, что позволяет использовать её с оборудованием прочих производителей.

Джастин Хотард, генеральный директор Nokia, заявил, что повышение эффективности использования дорогостоящих диапазонов частот обеспечит операторам более высокую отдачу и более быструю модернизацию в перспективе. Помимо непосредственной продажи аппаратных компонентов с предустановленным ПО, компания планирует на подписочную модель, предлагая потребителям расширенный функционал программного обеспечения на постоянной основе.

Bloomberg отмечает, что новая технология появится на рынке в то время, когда европейские телекоммуникационные операторы всё ещё находятся в процессе модернизации своих сетей до стандарта пятого поколения. Внедрение стандарта 5G происходит медленнее, чем ожидалось, поскольку операторам связи проблематично переложить свои затраты на клиентов в условиях высокой конкуренции. Кроме того, имеются определённые сложности с демонстрацией реальных случаев, требующих использования передовых технологий связи.

Новая платформа изменит ситуацию, поскольку, согласно заявлению компаний Nokia и NVIDIA, она коренным образом преобразует работу сетей. Беспроводные телефонные сети переходят от построения на основе дискретных аппаратных компонентов к работе на более стандартных компьютерах, управляемых программным обеспечением. Конечной целью сотрудничества двух компаний является создание системы обработки данных «ближе к пользователю», что позволит уменьшить задержку при их передаче и увеличить количество чипов NVIDIA в мобильных сетях.

«Вместе с Nokia мы внедряем NVIDIA CUDA и искусственный интеллект в базовую полосу частот, превращая RAN в вычислительный центр глобального масштаба с искусственным интеллектом. Это кардинальное изменение для операторов – высвобождение большей пропускной способности и повышение эффективности использования существующего спектра, а также создание основы для новых сервисов искусственного интеллекта и эры 6G», – заявил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

О партнёрстве с NVIDIA компания Nokia объявила в октябре прошлого года в рамках более масштабных стратегических изменений. Они направлены на переориентацию с производства телекоммуникационного сетевого оборудования для широкополосной связи и услуг мобильной связи на получение прибыли от развития инфраструктуры искусственного интеллекта в целом.