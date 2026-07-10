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crazycat21
Китай построил гигантский полупогружной морской кран грузоподъёмностью 2200 тонн
Это самое крупное судно такого типа в КНР.
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Недавно китайские корабелы передали заказчику судно Sihang Yongsheng («Сихан Юншэн»). Это крупнейшее в стране полупогружное крановое судно по грузоподъемности. Оно будет необходимо при реализации крупных проектов по строительству морских сооружений. Согласно сообщению государственных СМИ КНР, церемония передачи состоялась в Цзянмэне, провинция Гуандун. Новый полупогружной кран будет задействован при строительстве мостов, портов, морских ветроэлектростанций, морских ферм, также при осуществлении разведки глубоководных ресурсов.

Крупнейший в Китае полупогружной кран «Сихан Юншэн». Фото: CGTN

Плавкран построила компания Jiangmen Hengtong Shipbuilding,  дочернее предприятие CCCC Fourth Harbor Engineering. Специализированное судно предназначено не только для подъёма тяжёлых грузов, но и для их перевозки морем. Длина корпуса судна – 110 метров, ширина – 43,8 метра, площадь грузовой палубы – 4800 квадратных метра, что позволяет размещать на ней крупногабаритные морские сооружения для последующей транспортировки. 

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В кормовой части судна «Сихан Юншэн» установлен поворотный кран. Устройство кран имеет стрелу длиной 149 метров и может поднимать груз на высоту 172 метра, что соответствует высоте пятидесятиэтажного здания. При нахождении судна на якорной стоянке, кран способен поднимать за один раз груз массой до 2200 метрических тонн. Таким образом, Sihang Yongsheng является крупнейшим в Китае по грузоподъёмности полупогружным крановым судном.

Согласно информации China Media Group, при нахождении судна на якорной стоянке кран может вращаться на 360 градусов. Это облегчает работу при установке крупных фундаментов для морских ветряных турбин, стальных конструкций, а также пролётов мостов. Sihang Yongsheng также может перевозить на своей палубе компоненты морских конструкций массой до 10 000 тонн. Кроме того, крановое судно может переходить в полупогружной режим (частично погружаться в воду), что позволяет осуществлять как подъём тяжелых, габаритных грузов, так и их транспортировку для морских проектов.

Согласно данным China Media Group, новое судно оснащено интеллектуальной системой регулировки нагрузки, которая осуществляет проверку условий работы и поддержания равновесия в автоматическом режиме, без участия человека. По утверждению разработчиков, такая технология помогает решить распространённые в морском строительстве проблемы, такие как суровые условия работы, ограниченная эффективность подъёма грузов и сложные монтажные работы в море.

Хуан Чэньгуан, главный инженер судостроительной компании Hengtong Shipbuilding, заявил, что вращающийся кран и транспортные возможности судна были разработаны для облегчения работы с очень крупными морскими сооружениями в ходе их строительства.

Эксперты считают, что наличие таких судов, как Sihang Yongsheng,  для строительства важных объектов морской инфраструктуры. Кроме того, сам факт строительства такого крупного судна – это не просто увеличение его размеров. Это серьёзный прорыв в проектировании интегрированных систем, силовых установок, в материалах и специализированных производственных процессах.

#новости #китай #судостроение #кнр #кораблестроение #морская инфраструктура #sihang yongsheng #полупогружной кран
Источник: interestingengineering.com
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