Успешное завершение разработки станет стратегическим сдвигом в развитии компании.

Китайский стартап DeepSeek занимается разработкой собственного чипа для искусственного интеллекта (ИИ), который в будущем позволит снизить зависимость от компаний NVIDIA и Huawei. Именно чипы этих производителей DeepSeek использует при обучении и запуске своих популярных во всем мире моделей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Согласно представленной информации, разрабатываемый чип предназначен для вывода результатов – этапа вычислений, на котором модель генерирует ответы для пользователей, а не для обучения новых моделей.

Фото: dpa

Reuters отмечает, что случае успешного завершения проекта выход DeepSeek в число разработчиков полупроводников станет крупным стратегическим сдвигом для стартапа. В настоящее время он является лидером в Китае в области ИИ. Кроме того, появление нового чипа в будущем может усугубить проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается компания Huawei.

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По информации источников Reuters, в настоящее время попытки DeepSeek присоединится к глобальной гонке в полупроводниковой промышленности находятся ещё на ранней стадии. Фирма проводит переговоры с компаниями, занимающимися проектированием и производством микросхем, а также разработкой памяти. Работа в данном направлении была начата около года назад.

В течение последних месяцев стартап из Ханчжоу привлёк дополнительных инженеров-разработчиков микросхем. При этом набор новых сотрудников особо не афишировался, он осуществлялся без размещения вакансий на открытых ресурсах по подбору персонала.

Как отмечает Reuters, благодаря наличию собственного чипа DeepSeek в перспективе сможет присоединиться к другим мировым разработчикам ИИ, стремящимся к установлению более широкого контроля над оборудованием, на котором работают их модели. Кроме того, наличие собственного чипа поспособствует снижению зависимости от американской технологической корпорации NVIDIA.

Для DeepSeek предпринимаемые усилия имеют особое стратегическое значение. Экспортные ограничения, установленные правительством США, запрещают компаниям из КНР приобретать передовые чипы производства NVIDIA. При этом официальный Пекин оказывает давление на лидеров технологической отрасли для создания отечественных альтернатив зарубежной продукции.

DeepSeek применяла чипы, разработанные как NVIDIA, так и китайским технологическим гигантом Huawei. Компания заявила, что базовая модель, лежащая в основе R1, была обучена на чипе NVIDIA H800. Последний был разработан для китайского рынка. Однако власти США запретили поставки такой продукции в конце 2023 года.

С тех пор компания всё больше полагается на продукцию Huawei. В апреле этого года она представила свою новую модель V4, адаптированную для чипов Huawei Ascend. В свою очередь, Huawei заявила, что её процессоры частично использовались при обучении более лёгкой версии этой модели – V4-Flash.

Reuters отмечает, что гарантий успеха для DeepSeek пока нет. На разработку конкурентоспособного чипа для ИИ могут потребоваться годы и значительные инвестиции. Запуск производства может стать ещё одним препятствием, поскольку США запрещают китайским разработчикам доступ к самым передовым зарубежным предприятиям, а отдельные заградительные меры со стороны Штатов препятствуют доступу компаний из Китая к высокоскоростной памяти. Этот компонент является критически важным для чипов, предназначенных для обработки данных с помощью ИИ.