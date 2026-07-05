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crazycat21
Китай экспортировал роботов почти на 3 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2026 года
Китайская промышленность уверенно завоёвывает мировой рынок робототехники.
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Согласно данным китайской таможни, с января по май этого года КНР экспортировала 10,377 миллиона роботов различных категорий; общая стоимость экспорта приблизилась к 20 миллиардам юаней (2,98 миллиарда долларов). Продукция была отправлена в более чем 150 стран. При этом основными направлениями стали Европейский союз и страны АСЕАН. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на China Media Group (GMG).

Человекоподобный робот тренируется в переноске коробок в центре предварительной подготовки человекоподобных роботов в городе Хэфэй, провинция Аньхой, Восточный Китай. Фото: Xinhua/Zhang Duan

Китайские компании продают роботов самого различного назначения. Однако, согласно данным таможни, в доле экспорта доминируют роботы-уборщики. На их долю пришлись продажи в размере 14 миллиардов юаней, что составляет более 70% от общего объема экспорта.

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Благодаря таким ключевым технологиям, как автономная навигация, автоматический сбор пыли и интеллектуальная переработка сточных вод, китайские роботы-уборщики хорошо адаптированы к различным условиям жилых помещений за рубежом, что даёт им явное конкурентное преимущество.

В сегменте промышленных роботов компании из Китая экспортировали около 70000 устройств за тот же период. При этом сценарии их использования у иностранных потребителей продолжают расширяться.

Роботы-манипуляторы, оснащённые системами визуального распознавания и интеллектуальными алгоритмами, широко используются в крупных инфраструктурных и транспортных проектах за рубежом. Роботы для сварочных работ с возможностями автоматического сканирования и моделирования могут рассчитывать оптимальные параметры обработки в режиме реального времени. Коллаборативные роботы также всё чаще используются в лёгкой промышленности за рубежом, включая пищевую промышленность, фармацевтику и химическое производство.

В новых перспективных сегментах рынка продажи интеллектуальных бионических роботов превысили 8000 единиц. Поставленные устройства предназначены для различных областей применения, среди них инспекция оборудования, научные исследования и образование, а также государственные услуги.

Масштабы экспорта роботов из Китая продолжают стабильно расти благодаря наличию полностью интегрированной внутренней цепочки поставок.

В недавнем отчёте Национального управления данных указано, что экспорт промышленных роботов из Китая вырос на 48,7% в 2025 году и впервые превысил импорт, сделав страну нетто-экспортером промышленных устройств.

Также там говорится о том, что в 2025 году в Китае насчитывалось более 140 производителей роботов полного цикла, выпустивших более 330 человекоподобных роботов. Производство промышленных роботов выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, а производство сервисных роботов достигло 18,581 миллиона единиц, что на 16,1 % больше, чем в предыдущем периоде.

В то же время по всей стране действовало около одного миллиона предприятий, так или иначе связанных с робототехникой. К концу 2025 года в Китае было заключено 744 инвестиционных соглашения в области воплощённого интеллекта и робототехники, общий объем финансирования достиг 73,54 миллиарда юаней.

#новости #китай #технологии #техника #промышленность #робототехника #роботы #кнр #человекоподобные роботы
Источник: globaltimes.cn
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