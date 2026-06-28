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crazycat21
Стремительный рост цен на iPad и Xbox свидетельствует о дефиците микросхем памяти
Глобальный бум ИИ отразился на стоимости персональных компьютеров и гаджетов.
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Недавно, а именно 25 июня, буквально в течение пяти часов компании Microsoft и Apple повысили цены на такие популярные товары, как игровые приставки Xbox, компьютеры Mac и планшеты iPad. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Обе компании объяснили сложившуюся ситуацию беспрецедентным дефицитом микросхем памяти, вызванным бумом искусственного интеллекта (ИИ). И несмотря на масштабные усилия по увеличению объёмов поставок, дефицит памяти и его последующее влияние на конечные потребительские цены электроники в ближайшее время не исчезнут.

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Как отмечает агентство со ссылкой на южнокорейские СМИ, в ближайшее время компании Samsung и SK Hynix объявят о новых инвестициях в производство микросхем на сотни миллиардов долларов. Согласно данным ежедневной деловой газеты Maeil Business Newspaper, корпорация Samsung планирует представить пакет инвестиций в размере 1000 триллионов вон (651 миллиард долларов) на ближайшие десять лет, что станет крупнейшим подобным шагом в истории Южной Кореи.

Несмотря на это, руководители отрасли по производству микросхем предупреждают, что дефицит памяти сохраниться на долгие годы, поскольку центры обработки данных будут «поглощать» чипы из-за бума ИИ. Санджай Мехротра, генеральный директор американской компании Micron ранее заявил, что, хотя ситуация с доступностью чипов памяти может улучшиться к 2028 году, пока нет никакой ясности относительно того, когда предложение сравняется со спросом.

Соответственно, цены на микросхемы, вероятно, продолжат расти, вынуждая потребителей платить больше за ноутбуки, телефоны и другие устройства. Согласно информации компании inSpectrum Tech, цена памяти DDR5, которая обычно используется в персональных компьютерах, за последний год выросла более чем в четыре раза.

Bloomberg отмечает, что на мировом рынке наблюдается не только нехватка микросхем памяти. В дефиците находятся логические микросхемы, используемые для вычислений, что также приводит к росту цен на компьютеры и гаджеты.

СиСи Вэй, генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – крупнейшего производителя современных логических микросхем, заявил, что компания не сможет удовлетворить спрос со стороны американских потребителей даже несмотря на ввод в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей на территории Штатов в ближайшие годы. С его слов, темпы развития искусственного интеллекта превзошли все ожидания.

#новости #apple #технологии #microsoft #искусственный интеллект #гаджеты #xbox #ddr5 #ipad #компьютеры #память #mac
Источник: bloomberg.com
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