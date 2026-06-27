Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Airbus заключила контракт на $9,35 миллиарда с China Eastern на поставку широкофюзеляжных самолётов
Самолёты A330neo должны быть поставлены в период с 2029 по 2033 годы.
реклама

Компания Airbus получила заказ от китайской авиакомпании China Eastern Airlines на поставку широкофюзеляжных самолётов, что стало очередным успехом европейского производителя на втором по величине авиационном рынке мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолёты авиакомпании China Eastern Airlines. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Согласно имеющейся информации, авиакомпания, которая частично принадлежит государству, подписала с Airbus соглашение о приобретении 25 самолётов A330neo. Они должны быть поставлены в период с 2029 по 2033 годы. Сама компания оценила сделку в 9,35 миллиарда долларов, хотя покупатели обычно получают значительные скидки на крупные заказы. China Eastern заявила, что новые самолёты использоваться для увеличения объёма перевозок и замены ныне имеющихся типов воздушных судов.

реклама

Согласно документам, сделка поможет оптимизировать структуру флота компании и маршрутную сеть, улучшить качество обслуживания и снизить эксплуатационные расходы. На сегодняшний день Китай является вторым по величине после США рынком гражданских самолётов. Официальный Пекин, как правило, заказывает крупные партии лайнеров у Airbus и Boeing, а затем распределяет их между государственными перевозчиками.

Bloomberg отмечает, что этом году компания Airbus уже получила от китайских авиакомпаний более 200 заказов на свои самолёты. В 2025 году производитель получил около 150 заказов в 2025 году от авиаперевозчиков и лизинговых компаний. Airbus является крупнейшим поставщиком лайнеров в Китай. В настоящее время в стране эксплуатируются почти 2400 машин этого бренда, а часть своих самых прибыльных узкофюзеляжных самолётов компания производит в Тяньцзине.

#новости #китай #авиация #самолеты #boeing #airbus #a330neo #china eastern
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter