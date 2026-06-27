Самолёты A330neo должны быть поставлены в период с 2029 по 2033 годы.

Компания Airbus получила заказ от китайской авиакомпании China Eastern Airlines на поставку широкофюзеляжных самолётов, что стало очередным успехом европейского производителя на втором по величине авиационном рынке мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолёты авиакомпании China Eastern Airlines. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Согласно имеющейся информации, авиакомпания, которая частично принадлежит государству, подписала с Airbus соглашение о приобретении 25 самолётов A330neo. Они должны быть поставлены в период с 2029 по 2033 годы. Сама компания оценила сделку в 9,35 миллиарда долларов, хотя покупатели обычно получают значительные скидки на крупные заказы. China Eastern заявила, что новые самолёты использоваться для увеличения объёма перевозок и замены ныне имеющихся типов воздушных судов.

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Согласно документам, сделка поможет оптимизировать структуру флота компании и маршрутную сеть, улучшить качество обслуживания и снизить эксплуатационные расходы. На сегодняшний день Китай является вторым по величине после США рынком гражданских самолётов. Официальный Пекин, как правило, заказывает крупные партии лайнеров у Airbus и Boeing, а затем распределяет их между государственными перевозчиками.

Bloomberg отмечает, что этом году компания Airbus уже получила от китайских авиакомпаний более 200 заказов на свои самолёты. В 2025 году производитель получил около 150 заказов в 2025 году от авиаперевозчиков и лизинговых компаний. Airbus является крупнейшим поставщиком лайнеров в Китай. В настоящее время в стране эксплуатируются почти 2400 машин этого бренда, а часть своих самых прибыльных узкофюзеляжных самолётов компания производит в Тяньцзине.