Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Boeing увеличивает производство самолётов линейки 737 после консультаций с авиационными властями США
В перспективе компания планирует выпускать ежемесячно по 52 самолёта данного типа.
реклама

Келли Ортберг, генеральный директор американской аэрокосмической корпорации Boeing, заявил, что компания планирует производство пассажирских узкофюзеляжных самолётов линейки 737 с 42 до 47 единиц в месяц. Об этом сообщает Reuters.

Сборка самолетов Boeing 737 MAX на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон. Фото: Jennifer Buchanan/Pool/AFP via Getty Images

«Мы движемся в правильном направлении со скоростью 47%, и должны достичь этого уровня в ближайшие пару месяцев», – заявил Ортберг на ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям.

Cо слов главы Boeing, компания планирует увеличить производство лайнеров данного типа до 52 единиц в месяц после открытия четвёртой производственной линии в Эверете, штат Вашингтон.

реклама

Инцидент с обшивкой почти нового самолёта 737 Max в январе 2024 года выявил серьёзные проблемы с качеством производства у компании и привлёк пристальное внимание как клиентов, так и Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое установило ограничение на выпуск самолётов линейки 737 в количестве 38 машин в месяц. В октябре прошлого года это ограничение было снято.

Как отмечает Reuters, увеличение объёмов производства 737 имеет решающее значение для продолжающегося восстановления Boeing после многолетних кризисов, которые привели к убыткам в размере более 35 миллиардов долларов в период с 2019 по 2024 годы. В 2025 году компании удалось получить прибыль в размере 2,2 миллиарда долларов благодаря продаже дочерней компании Jeppesen, поставщика цифровых авиационных услуг. Стоимость сделки составила 10,6 миллиарда долларов.

Келли Ортберг заявил, что компания Boeing в основном завершила сертификационные лётные испытания MAX 7 и 10. Это самый маленький и самый крупный варианты узкофюзеляжного самолёта линейки 737. Для сертификации этих двух моделей, а также нового широкофюзеляжного Boeing 777-9, потребовалось на несколько лет больше, чем планировалось, что достаточно негативно сказалось на прибыли компании.

Глава Boeing выразил уверенность в том, что на оставшемся этапе лётных испытаний для сертификации новой противообледенительной системы двигателя 737 MAX не возникнет никаких проблем. Как подчеркнул Ортберг, единственная область, в которой ему не удалось достичь поставленных целей, – это завершение сертификации новых комерческих самолётов в более сжатые сроки.

#новости #сша #авиация #самолеты #авиастроение #boeing 737 max #boeing 737
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Солнце 19 дней подряд излучало мощный радиосигнал — это в четыре раза дольше прежнего рекорда
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Стали известны цены на автомобили возрождённого бренда Volga
На севере Петербурга появится новый путепровод
NVIDIA прекратила поддерживать свою панель управления после двух десятилетий работы
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter