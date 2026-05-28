В перспективе компания планирует выпускать ежемесячно по 52 самолёта данного типа.

Келли Ортберг, генеральный директор американской аэрокосмической корпорации Boeing, заявил, что компания планирует производство пассажирских узкофюзеляжных самолётов линейки 737 с 42 до 47 единиц в месяц. Об этом сообщает Reuters.

Сборка самолетов Boeing 737 MAX на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон. Фото: Jennifer Buchanan/Pool/AFP via Getty Images

«Мы движемся в правильном направлении со скоростью 47%, и должны достичь этого уровня в ближайшие пару месяцев», – заявил Ортберг на ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям.

Cо слов главы Boeing, компания планирует увеличить производство лайнеров данного типа до 52 единиц в месяц после открытия четвёртой производственной линии в Эверете, штат Вашингтон.

реклама

Инцидент с обшивкой почти нового самолёта 737 Max в январе 2024 года выявил серьёзные проблемы с качеством производства у компании и привлёк пристальное внимание как клиентов, так и Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое установило ограничение на выпуск самолётов линейки 737 в количестве 38 машин в месяц. В октябре прошлого года это ограничение было снято.

Как отмечает Reuters, увеличение объёмов производства 737 имеет решающее значение для продолжающегося восстановления Boeing после многолетних кризисов, которые привели к убыткам в размере более 35 миллиардов долларов в период с 2019 по 2024 годы. В 2025 году компании удалось получить прибыль в размере 2,2 миллиарда долларов благодаря продаже дочерней компании Jeppesen, поставщика цифровых авиационных услуг. Стоимость сделки составила 10,6 миллиарда долларов.

Келли Ортберг заявил, что компания Boeing в основном завершила сертификационные лётные испытания MAX 7 и 10. Это самый маленький и самый крупный варианты узкофюзеляжного самолёта линейки 737. Для сертификации этих двух моделей, а также нового широкофюзеляжного Boeing 777-9, потребовалось на несколько лет больше, чем планировалось, что достаточно негативно сказалось на прибыли компании.

Глава Boeing выразил уверенность в том, что на оставшемся этапе лётных испытаний для сертификации новой противообледенительной системы двигателя 737 MAX не возникнет никаких проблем. Как подчеркнул Ортберг, единственная область, в которой ему не удалось достичь поставленных целей, – это завершение сертификации новых комерческих самолётов в более сжатые сроки.