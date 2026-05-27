Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Прокуроры Тайваня подозревают троих человек в контрабанде партии чипов Nvidia в Китай через Японию
Схема проста: из США – на Тайвань, с Тайваня – в Японию, из Японии – в Гонконг и дальше в Китай.
реклама

Тайваньские прокуроры подозревают, что трём лицам удалось успешно переправить контрабандой в Китай как минимум одну партию чипов для искусственного интеллекта (ИИ) производства NVIDIA после того, как они сначала были экспортированы в Японию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаг Тайваня. Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

реклама

Троица была задержана по обвинению в фальсификации документов, связанных с экспортом серверов Super Micro Computer. В этом оборудовании установлены передовые чипы NVIDIA, продажа которых в Китай запрещена США без лицензии Вашингтона. Задержание злоумышленников стало первым шагом властей Тайваня после многолетнего давления со стороны Вашингтона с целью усиления мер по ограничению доступа КНР к технологическим разработкам.

Сообщается, что было изъято более 50 серверов, на которые были подготовлены поддельные документы. При этом указано, что, по меньшей мере, одна партия аналогичного груза уже прошла таможню Тайваня.

По информации источников Bloomberg, предыдущая партия пришла в Японию, затем отправилась в Гонконг – пункт перевалки пунктом для поставок оборудования в Китай. Количество оборудования, которое, по мнению властей Тайваня, было успешно вывезено, не называется. Кроме того, задержанные предположительно пытались использовать Японию в качестве промежуточного пункта для партии серверов, изъятых тайваньскими властями на прошлой неделе.

Япония является одним из многих мест в Азии, где компании из КНР получают доступ к американским чипам для ИИ, арендуя оборудование, принадлежащее иностранным фирмам и устанавливаемое в зарубежных центрах обработки данных. Такая схема, как правило, разрешена правилами экспортного контроля США, введенными в 2022 году из-за опасений, что передовой ИИ может дать Пекину военное преимущество.

При этом в Вашингтоне некоторые считают, что фирмы из Китая могли покупать контрабандное оборудование даже внутри своей страны. После нескольких лет относительного затишья в контроле за экспортом микросхем прокуроры США ведут несколько уголовных дел, связанных с незаконным оборотом полупроводников. Это довесок к делам о мошенничестве с экспортом микросхем из Тайваня и Сингапура. Страны не имеют своих механизмов контроля за экспортом полупроводников. Вместо этого для решения проблемы применяются местные законы.

#nvidia #новости #полупроводники #искусственный интеллект #япония #чипы #тайвань
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter