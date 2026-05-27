Схема проста: из США – на Тайвань, с Тайваня – в Японию, из Японии – в Гонконг и дальше в Китай.

Тайваньские прокуроры подозревают, что трём лицам удалось успешно переправить контрабандой в Китай как минимум одну партию чипов для искусственного интеллекта (ИИ) производства NVIDIA после того, как они сначала были экспортированы в Японию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаг Тайваня.

Троица была задержана по обвинению в фальсификации документов, связанных с экспортом серверов Super Micro Computer. В этом оборудовании установлены передовые чипы NVIDIA, продажа которых в Китай запрещена США без лицензии Вашингтона. Задержание злоумышленников стало первым шагом властей Тайваня после многолетнего давления со стороны Вашингтона с целью усиления мер по ограничению доступа КНР к технологическим разработкам.

Сообщается, что было изъято более 50 серверов, на которые были подготовлены поддельные документы. При этом указано, что, по меньшей мере, одна партия аналогичного груза уже прошла таможню Тайваня.

По информации источников Bloomberg, предыдущая партия пришла в Японию, затем отправилась в Гонконг – пункт перевалки пунктом для поставок оборудования в Китай. Количество оборудования, которое, по мнению властей Тайваня, было успешно вывезено, не называется. Кроме того, задержанные предположительно пытались использовать Японию в качестве промежуточного пункта для партии серверов, изъятых тайваньскими властями на прошлой неделе.

Япония является одним из многих мест в Азии, где компании из КНР получают доступ к американским чипам для ИИ, арендуя оборудование, принадлежащее иностранным фирмам и устанавливаемое в зарубежных центрах обработки данных. Такая схема, как правило, разрешена правилами экспортного контроля США, введенными в 2022 году из-за опасений, что передовой ИИ может дать Пекину военное преимущество.

При этом в Вашингтоне некоторые считают, что фирмы из Китая могли покупать контрабандное оборудование даже внутри своей страны. После нескольких лет относительного затишья в контроле за экспортом микросхем прокуроры США ведут несколько уголовных дел, связанных с незаконным оборотом полупроводников. Это довесок к делам о мошенничестве с экспортом микросхем из Тайваня и Сингапура. Страны не имеют своих механизмов контроля за экспортом полупроводников. Вместо этого для решения проблемы применяются местные законы.