Военные рассчитывали на одну стоимость подписки на услуги связи для беспилотников, по факту получилась совершенно иная цена.

По мере того, как американские беспилотники, которые управляются через сеть Starlink Илона Маска, начали демонстрировать заметные успехи в ходе событий на Ближнем Востоке, высокопоставленные представители компании SpaceX пришли к выводу, что Пентагон должен платить больше за доступ к их спутниковой сети. Об этом сообщает Reuters.

Агентство, со ссылкой на информацию собственных источников и документы Пентагона, отмечает, что спустя несколько недель после начала эскалации на Ближнем Востоке руководители SpaceX провели встречу с представителями военного ведомства США. В ходе встречи было заявлено, что Пентагон платил около 5000 долларов за подключение к каждому терминалу Starlink, однако при этом пользовался более высоким уровнем обслуживания, стоимость которого приближалась к 25000 долларов.

Разногласия по поводу использования Starlink на беспилотниках LUCAS (недорогая американская модель, сравнимая с иранским Shahed) являются элементом растущей напряженности между компанией SpaceX и Пентагоном по поводу ценообразования за услуги связи Starlink в последние месяцы. Кроме того, как отметили источники Reuters, Пентагон, который «стремится помочь» населению Ирана обойти введённые властями ограничения на услуги связи, также не согласен с ценообразованием SpaceX по предоставлению гражданам этой страны прямой спутниковой связи, аналогичной стандарту 5G.

Продолжающиеся споры, о которых ранее не было известно, подчеркивают то, как растущая зависимость Пентагона от компании SpaceX дает Илону Маску больше рычагов влияния на важнейший аспект национальной безопасности США. Происходит это на фоне стремления технологической компании увеличить свои доходы в преддверии первого публичного размещения акций (IPO).

В отличие от потребительских терминалов Starlink, доступных в розничных магазинах электроники, SpaceX продает Пентагону военную версию под названием Starshield в рамках соглашения, заключенного сторонами в 2023 году. Терминалы Starshield могут подключаться как к коммерческим спутникам Starlink, так и к отдельной, более защищенной группировке, также называемой Starshield.

Согласно утверждениям SpaceX, дроны LUCAS работали в условиях, которые больше соответствовали подписке на услуги для авиации, нежели более дешевым наземным или мобильным сервисам. В свою очередь, представители Пентагона утверждали, что ежемесячная стоимость услуг связи в 25 000 долларов предусмотрена для самолётов, а не для одноразовых беспилотников, использующих соединение Starlink в течение нескольких минут или часов.

Согласно информации Reuters, в конечном итоге Пентагон согласился оплатить услуги связи в соответствии с требованиями SpaceX. В результате стоимость каждого дрона LUCAS фактически удвоилась. Первоначально каждый такой беспилотник обходился военному ведомству США приблизительно в 30 000 долларов.

Компания SpaceX не стала комментировать ситуацию. Пентагон также отказался от комментариев на тему повышения цен со стороны SpaceX, своего решения о выплате или планов по предоставлению гражданам Ирана услуг сотовой связи Starlink. Представитель Пентагона сообщил, что Управление коммерческой спутниковой связи, ответственное за приобретение терминалов, работает над поиском других поставщиков услуг.

Однако, как подчёркивает Reuters, ни одна другая компания не может предложить современной альтернативы сети Starlink. Спутниковая группировка SpaceX в настоящее время насчитывает около 10 000 аппаратов. Это более 60% всех спутников на орбите, что значительно превосходит группировки, создаваемые другими компаниями, включая OneWeb и Amazon Leo.

В отличие от традиционных оборонных подрядчиков, SpaceX обладает большим влиянием на Пентагон, поскольку помимо запуска ракет и бизнеса в области искусственного интеллекта, компания также имеет большой коммерческий рынок по предоставлению услуг связи Starlink. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, около 20% общей выручки SpaceX получает от правительства США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, несмотря на то, что Пентагон согласился на более высокую стоимость услуг спутникового интернета, используемого ударными беспилотниками, высокопоставленные чиновники, включая заместителя министра обороны Стива Файнберга, по-прежнему обеспокоены этим соглашением. В апреле представители Пентагона встретились с Терренсом О'Шогнесси, отставным четырехзвездочным генералом ВВС, который сейчас возглавляет оборонное подразделение SpaceX для пересмотра ценообразования.

Тем не менее, по данным документов Пентагона, в настоящее время военное ведомство США рассматривает возможность дополнительной закупки более 3500 подписок на терминалы Starshield, включая 100 подписок более высокого ценового уровня для авиации. Потенциальная сделка может принести компании SpaceX сотни миллионов долларов годового дохода. Однако агентству Reuters не удалось установить, было ли соглашение окончательно согласовано или какая цена обсуждается.