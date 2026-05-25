Серьёзная заявка на конкуренцию с лидерами отрасли

Новейшая флагманская модель искусственного интеллекта V4 Pro от китайского стартапа DeepSeek была признана одной из лучших в мире по соотношению возможностей и цены, значительно превзойдя по эффективности предложения американских гигантов OpenAI и Anthropic, после того как компания оставила на неё постоянной скидку в размере 75% от первоначальной стоимости. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: AFP

Компания из Ханчжоу объявила о постоянном снижении цены на свою модель V4 Pro спустя месяц после выпуска долгожданного поколения V4, которое включает в себя флагманскую модель V4 Pro и её более легкий вариант – V4 Flash.

Снижение цены отражает то, как китайские компании конкурируют в глобальной гонке ИИ. Они используют несколько другой подход по сравнению с американскими фирмами, которые предлагают передовые возможности моделирования по завышенным ценам. Согласно данным независимой компании Artificial Analysis, снижение цены выводит V4 Pro на мировой передовой уровень экономической эффективности, исходя из оценки количества «интеллекта», который можно извлечь за доллар.

На фоне глобального дефицита вычислительных ресурсов, который привел к росту цен на самые передовые модели, метод сравнения различных моделей ИИ по соотношению цены и качества, в отличие от ранжирования их базовых интеллектуальных возможностей, приобретает всё большую популярность в последнее время.

Официальная цена интерфейса прикладного программирования (API) DeepSeek для V4 Pro теперь составляет всего 0,0036 доллара США за один миллион кэшированных входных токенов и 0,87 доллара США за один миллион выходных токенов.

Таким образом, для запуска тестов производительности Artificial Analysis’s Intelligence Index, комплексного теста, объединяющего несколько показателей производительности, требуется всего 268 долларов США. В то же время новейшие флагманские модели – GPT-5.5 от OpenAI и Claude Opus 4.7 от Anthropic, для выполнения той же задачи обойдутся примерно в 12 и 19 раз дороже соответственно.