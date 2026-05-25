Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
DeepSeek V4 Pro возглавил мировой рейтинг по соотношению цены и качества после снижения цены на 75%
Серьёзная заявка на конкуренцию с лидерами отрасли
реклама

Новейшая флагманская модель искусственного интеллекта V4 Pro от китайского стартапа DeepSeek была признана одной из лучших в мире по соотношению возможностей и цены, значительно превзойдя по эффективности предложения американских гигантов OpenAI и Anthropic, после того как компания оставила на неё постоянной скидку в размере 75% от первоначальной стоимости. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: AFP

Компания из Ханчжоу объявила о постоянном снижении цены на свою модель V4 Pro спустя месяц после выпуска долгожданного поколения V4, которое включает в себя флагманскую модель V4 Pro и её более легкий вариант – V4 Flash.

реклама

Снижение цены отражает то, как китайские компании конкурируют в глобальной гонке ИИ. Они используют несколько другой подход по сравнению с американскими фирмами, которые предлагают передовые возможности моделирования по завышенным ценам. Согласно данным независимой компании Artificial Analysis, снижение цены выводит V4 Pro на мировой передовой уровень экономической эффективности, исходя из оценки количества «интеллекта», который можно извлечь за доллар.

На фоне глобального дефицита вычислительных ресурсов, который привел к росту цен на самые передовые модели, метод сравнения различных моделей ИИ по соотношению цены и качества, в отличие от ранжирования их базовых интеллектуальных возможностей, приобретает всё большую популярность в последнее время.

Официальная цена интерфейса прикладного программирования (API) DeepSeek для V4 Pro теперь составляет всего 0,0036 доллара США за один миллион кэшированных входных токенов и 0,87 доллара США за один миллион выходных токенов.

Таким образом, для запуска тестов производительности Artificial Analysis’s Intelligence Index, комплексного теста, объединяющего несколько показателей производительности, требуется всего 268 долларов США. В то же время новейшие флагманские модели – GPT-5.5 от OpenAI и Claude Opus 4.7 от Anthropic, для выполнения той же задачи обойдутся примерно в 12 и 19 раз дороже соответственно.

#новости #искусственный интеллект #openai #deepseek #anthropic #claude opus 4.7 #deepseek v4 pro #gpt-5.5 #v4 flash
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter