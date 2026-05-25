Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует оказать давление на кредитные учреждения, чтобы те ускорили усилия по обеспечению безопасности своих информационных систем после организации встречи, посвященной рискам кибербезопасности с использованием новейших моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую деловую газету Financial Times.
Как отметил Фрэнк Элдерсон, член правления ЕЦБ, в настоящее время существует целый ряд вопросов, касающихся кибербезопасности, которые организация обсуждает с банками уже на протяжении нескольких лет. Все они по-прежнему остаются актуальными, однако, учитывая прогресс в развитии ИИ, их необходимо решать как можно быстрее.
Элдерсон сообщил, что на предстоящем заседании ЕЦБ предупредит кредитные организации о потенциальных угрозах финансовой системе, выявленных в ходе исследования моделью Claude Mythos Preview от компании Anthropic и аналогичных систем искусственного интеллекта. Кроме того, ЕЦБ попросит американские банки, имеющие доступ к этой технологии, поделиться своими выводами с европейскими коллегами, исключенными из тестирования.
Представитель ЕЦБ также предостерёг европейские банки от быстрого внедрения обновлений программного обеспечения, поскольку ИИ может выявлять уязвимости в течение нескольких минут после выпуска исправления. По его словам, европейские банки не могут использовать отсутствие доступа к модели Mythos в качестве оправдания бездействия, поскольку злоумышленники вскоре могут получить доступ к этой технологии.
Как отмечает Bloomberg, новая модель Mythos вызвала настоящую волну беспокойства в Европе, поскольку её разработчик – компания Anthropic – ограничила доступ к своему продукту. В начале мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС ведёт переговоры с Anthropic о проведении тестирования компаний и банков на наличие уязвимостей.
Ранее компания Anthropic сообщила, что Mythos выявила тысячи серьезных уязвимостей в основных операционных системах и браузерах. Французский стартап в области искусственного интеллекта Mistral AI ведет переговоры с банками стран Европы о внедрении собственного продукта для выявления недостатков в системе безопасности.