crazycat21
ЕЦБ обеспокоен возможным влиянием современных моделей ИИ на безопасность информационных систем
Причина в отсутствии у банковских учреждений Европы доступа к модели Mythos для проверки своих информационных систем.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует оказать давление на кредитные учреждения, чтобы те ускорили усилия по обеспечению безопасности своих информационных систем после организации встречи, посвященной рискам кибербезопасности с использованием новейших моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую деловую газету Financial Times.

Фото: Штаб квартира Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Фото: Alex Kraus/Bloomberg

Как отметил Фрэнк Элдерсон, член правления ЕЦБ, в настоящее время существует целый ряд вопросов, касающихся кибербезопасности, которые организация обсуждает с банками уже на протяжении нескольких лет. Все они по-прежнему остаются актуальными, однако, учитывая прогресс в развитии ИИ, их необходимо решать как можно быстрее.

Элдерсон сообщил, что на предстоящем заседании ЕЦБ предупредит кредитные организации о потенциальных угрозах финансовой системе, выявленных в ходе исследования моделью Claude Mythos Preview от компании Anthropic и аналогичных систем искусственного интеллекта. Кроме того, ЕЦБ попросит американские банки, имеющие доступ к этой технологии, поделиться своими выводами с европейскими коллегами, исключенными из тестирования.

Представитель ЕЦБ также предостерёг европейские банки от быстрого внедрения обновлений программного обеспечения, поскольку ИИ может выявлять уязвимости в течение нескольких минут после выпуска исправления. По его словам, европейские банки не могут использовать отсутствие доступа к модели Mythos в качестве оправдания бездействия, поскольку злоумышленники вскоре могут получить доступ к этой технологии.

Как отмечает Bloomberg, новая модель Mythos вызвала настоящую волну беспокойства в Европе, поскольку её разработчик – компания Anthropic – ограничила доступ к своему продукту. В начале мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС ведёт переговоры с Anthropic о проведении тестирования компаний и банков на наличие уязвимостей.

Ранее компания Anthropic сообщила, что Mythos выявила тысячи серьезных уязвимостей в основных операционных системах и браузерах. Французский стартап в области искусственного интеллекта Mistral AI ведет переговоры с банками стран Европы о внедрении собственного продукта для выявления недостатков в системе безопасности.

#новости #искусственный интеллект #евросоюз #европа #anthropic #mythos #mistral ai #европейский центральный банк
Источник: bloomberg.com
