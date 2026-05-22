crazycat21
Выручка Lenovo за квартал превзошла прогнозы благодаря высоким продажам ПК
А также повышению цен на продукцию
Компания Lenovo, крупнейший в мире производитель компьютеров, сообщила о превзошедшем ожидания росте квартальной выручки на 27%. Это стало возможным благодаря высокому спросу потребителей на персональные компьютеры (ПК) в преддверии потенциального повышения цен, что помогло компании производителю компьютеров расширить свою долю рынка. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Согласно данным агентства, акции компании Lenovo в пятницу, 21 мая, выросли сразу на 15% и стали лидерами роста в индексе Hang Seng. Подразделение китайской компании, занимающееся производством персональных компьютеров, планшетов и смартфонов и приносящее ей самый большой доход, сообщило о росте квартальной выручки на 24% (квартал завершился в марте). Это самый высокий квартальный темп роста за последние пять лет.

Как отмечает Reuters, успешные финансовые показатели компании связаны с вынесенным ей ранее предупреждением об усиливающемся давлении на поставки персональных компьютеров из-за острого дефицита микросхем памяти в отрасли. Последний вызван бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, компания также повысила цены на ПК, чтобы хоть как-то смягчить последствия удорожания памяти.

«Поставки микросхем памяти находятся в острой нехватке, а их стоимость растет еще быстрее», – заявил генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Он также добавил, что диверсифицированная база поставщиков, в которую входят китайские производители, помогла компании справиться с последствиями. Компания ChangXin Memory Technologies, ведущий китайский производитель микросхем памяти, ранее назвала Lenovo одним из своих основных клиентов. Кроме того, она сообщила о росте квартальной выручки более чем на 700% из-за резкого роста цен на продукцию.

Компания Lenovo сообщила, что ее выручка за четвертый квартал финансового года выросла на 27% до 21,6 миллиардов долларов. Эта цифра превзошла прогнозы аналитиков в 18,7 миллиардов долларов, поскольку темпы роста поставок ПК опередили общий рынок почти на шесть процентных пунктов. Группа Lenovo также ускоряет свое продвижение на рынок решений для искусственного интеллекта. В настоящее время портфель заказов на серверы для ИИ уже составляет 21 миллиард долларов.

Подразделение инфраструктурных решений, в которое входит бизнес по производству серверов для ИИ, продемонстрировало рост выручки на 37% в четвертом квартале [финансового года, прим.], что является самым быстрым показателем среди всех бизнес-направлений компании Lenovo. Согласно данным Counterpoint Research, мировые поставки ПК выросли на 3,2% в первом квартале 2026 года и составили 63,3 миллиона единиц, а поставки Lenovo подскочили на 9% до 16,5 миллиона единиц, тем самым позволив компании занять 26% доли рынка.

#новости #китай #lenovo #компьютеры #микросхемы памяти #искусственный инеллект #changxin memory technologies
Источник: reuters.com
