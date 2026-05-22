Если очередной запуск снова будет отложен или завершиться неудачей, то это может отпугнуть потенциальных инвесторов перед IPO компании.

Компания SpaceX отложила критически важное испытание своей массивной ракеты-носителя с космическим кораблём Starship всего за несколько секунд до старта после того, как гидравлический штифт, удерживающий опору башни на месте, не смог втянуться. Об этом сообщает Bloomberg.

Космический корабль SpaceX Starship V3 на стартовой площадке космодрома Starbase, штат Техас. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Старт ракеты должен был состоятся 21 мая с космодрома Starbase на юге Техаса. Согласно планам компании, это должен был быть двенадцатый запуск ракеты данного типа. Однако он был отменён в последний момент – за 40 секунд до пуска. Следующее стартовое окно откроется в 22 мая в 17-30 по местному времени.

Как отмечает Bloomberg, долгожданный запуск должен был состоятся на следующий день после того, как компания SpaceX миллиардера Илона Маска подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) уже в июне. В заявке были раскрыты многомиллиардные убытки и план предоставления акций с правом суперголосования, позволяющий Маску сохранить контроль над компанией.

SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов инвестиций для финансирования разработки лунного и марсианского космического корабля Starship, программы Starlink по обеспечению доступа к спутниковому интернету и зарождающегося бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

Новый запуск должен стать дебютным для модернизированного космического корабля Starship V3. Модернизированная космическая система получила значительные усовершенствования по сравнению с ранее запущенными прототипами Starship, она обладает большей мощностью и улучшенными возможностями.

Как отмечает Bloomberg, для повышения своей рыночной стоимости SpaceX предложила ряд амбициозных инициатив, для реализации которых космический корабль Starship должен быть полностью введен в эксплуатацию. Кроме того, компания планирует вывести на орбиту до одного миллиона спутников, которые будут использоваться в качестве центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).

Спроектированный для доставки грузов и людей в отдаленные уголки космоса, космический корабль Starship также призван приблизить Илона Маска к достижению его главной цели – созданию человеческого поселения на Марсе. Однако, как заявил сам миллиардер, в ближайшее время SpaceX сосредоточится на отправке людей на Луну. Компания имеет контракты с Космическим агентством США (NASA) на сумму 4 миллиарда долларов на высадку астронавтов на лунную поверхность. Кроме того, SpaceX есть собственные планы по созданию лунной базы.

Однако для начала компании необходимо продемонстрировать существенный прогресс в разработке космического корабля Starship, которая ранее уже была омрачена серьезными неудачами.

Как отметила Карисса Кристенсен, основатель и генеральный директор BryceTech, исследовательской компании в области космоса, предстоящий запуск является самым рискованным из всех, которые ранее пришлось наблюдать. Во-первых, лунная программа находится в стадии разработки и подвергается пристальному вниманию. Во-вторых, SpaceX готовится к публичному размещению акций, поэтому Starship имеет решающее значение для будущего компании.

С момента последнего запуска космического корабля Starship компанией SpaceX в октябре прошлого года прошло примерно семь месяцев.

На протяжении большей части прошлого года испытательные полеты Starship, в которых использовалась вторая версия аппарата, сопровождались многочисленными взрывами и другими неисправностями. Компания также зафиксировала несколько взрывов на земле, на своём космодроме Starbase, в ходе испытаний.

SpaceX спроектировала Starship таким образом, чтобы он был многоразовым, чего ранее не удавалось достичь ни одному другому производителю космических систем. Обе части аппарата, включая ускоритель Super Heavy и космический корабль Starship, должны возвращаться на Землю целыми после каждого запуска, чтобы затем снова отправиться в космос.

Ранее компания SpaceX уже продемонстрировала способность «перехватывать» ускоритель Super Heavy у стартовой башни, но ей еще предстоит попытаться вернуть всю ракетную систему в целости и сохранности.

Предполагается, что третья версия Starship будет оптимизирована для многоразового использования. Илон Маск заявлял, что SpaceX сможет добиться полностью многоразового использования системы до конца этого года.

Версии V3 оснащена модернизированными основными двигателями Raptor, разработанными для обеспечения значительно большей тяги при старте и расширения возможностей Starship. В целом, версия V3 включает в себя различные изменения в конструкции, среди них решетчатые стабилизаторы и новая авионика, призванные сделать Starship более надежным и мощным, а также упростить его повторное использование.