Вторая попытка компании вывести на рынок спортивный электромобиль.

Компания Xiaomi, китайский технологический гигант, представила высокопроизводительную версию своего популярного внедорожника YU7, прилагая дополнительные усилия по выходу на автомобильный рынок, поскольку основной бизнес компании по производству смартфонов испытывает давление из-за резкого роста цен на чипы. Об этом сообщает Bloomberg.

Электрический спортивный внедорожник Xiaomi YU7 GT. Фото: Linda Lew/Bloomberg

Электрический внедорожник YU7 GT может похвастаться мощностью до 1000 лошадиных сил и запасом хода в 705 километров на одной полной зарядке. Его стартовая цена составит 389 900 юаней (57 310 долларов США), заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь на презентации модели в Пекине. Полностью электрический внедорожник Porsche Cayenne Turbo, сопоставимый по размером с новинкой от Xiaomi, продаётся в Китае по цене от 1,12 миллиона юаней. Цена YU7 GT также на 140 000 юаней ниже, чем у SU7 Ultra, гоночной версии первого электрического седана компании.

По словам Лэя Цзюня, в ходе испытаний на трассе в немецком городе Нюрбургринг, построенной для трековых гонок, модель YU7 GT установила новый рекорд для внедорожника.

«Наша цель – создать чистокровный автомобиль, обладающий характеристиками и внешним видом гоночных машин. Но при этом он должен быть роскошным, иметь хороший запас хода и позволять семье совершать дальние поездки», – сказал генеральный директор компании Xiaomi.

Bloomberg отмечает, что YU7 GT – это уже вторая попытка компании вывести на рынок спортивную версию своих авто. И она надеется на более позитивные результаты, чем с моделью SU7 Ultra. Продажи этого высокопроизводительного электромобиля упали после того, как некоторые покупатели подали в суд на Xiaomi за преувеличенные рекламные заявления. В марте было продано всего 80 электромобилей Ultra, по сравнению с более чем 3100 единицами за аналогичный период прошлого года.

На презентации модели глава компании также представил новую базовую комплектацию YU7, цена которой начинается от 233 500 юаней. Это на 20 000 юаней ниже, чем у предыдущей базовой версии. Лэй Цзюнь заявил, что корректировка цены была произведена для того, чтобы лучше конкурировать с Tesla Model Y и завоевать титул самого продаваемого внедорожника на китайском рынке.

Как отмечает Bloomberg, амбиции компании на конкурентном рынке электромобилей страны могут помочь компенсировать проблемы, с которыми сталкивается её основной бизнес по производству смартфонов. Xiaomi стала одной из главных жертв глобального дефицита микросхем памяти среди ведущих производителей таких устройств. Поставщики, включая Samsung Electronics, отдали приоритет производству передовой памяти, используемой в центрах обработки данных для искусственного интеллекта. В результате возник дефицит классических модулей памяти, что привело к резкому росту цен на них.

Агентство также подчёркивает, что несмотря на то, что экспорт электромобилей также является позитивным моментом для Xiaomi, компания начнёт продажи за рубежом только в 2027 году. Таким образом, она упускает краткосрочный момент возросшего спроса на электрокары из роста цен на бензин. Последние растут из-за напряжённости на Ближнем Востоке.