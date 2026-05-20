crazycat21
Китай вводит контроль за добычей некоторых видов стратегически важных полезных ископаемых
Власти КНР будут контролировать горнодобывающую промышленность и при необходимости ограничивать деятельность предприятий.

Власти КНР планируют ввести контроль за добычей некоторых стратегически важных полезных ископаемых, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и защитить ограниченные ресурсы. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксплуатационная площадка открытой угольной шахты №1 Синьцзянской энергетической компании "Хуншацюань" при корпорации China Energy Group в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Фото: Синьхуа

Согласно правительственному уведомлению, которое опубликовало государственное информационное агентство Cиньхуа, новые правила начнут действовать с 15 июня и позволят официальному Пекину контролировать общий объём производства, ограничивать деятельность предприятий горнодобывающей промышленности и проводить проверки иностранных инвестиций в отрасль, если есть подозрения, что они могут представлять угрозу национальной безопасности.

Bloomberg отмечает, что в правительственном документе конкретно не говорится о том, какие виды полезных ископаемых могут быть затронуты. Согласно регламенту, любые корректировки списка стратегических минеральных ресурсов будут оцениваться с учётом таких факторов, как экономическая значимость, национальная безопасность, внутренние потребности и устойчивость цепочки поставок.

Как отмечает агентство, в настоящее время власти КНР осуществляют аналогичный контроль за добычей редкоземельных элементов. Это критически важные элементы, которые необходимы для высокотехнологичного производства. Официальных Пекин устанавливает ежегодные квоты на объёмы добычи для нескольких лицензированных китайских компаний. Иностранные компании к добыче редкоземельных минералов в Китае не допускаются.

С учётом приведённой агентством Bloomberg информации, можно сделать вывод о том, что власти Китая стремятся обеспечить самодостаточность страны хотя бы там, где возможно. К нефти и газу это не относится. В принципе, логичный шаг, учитывая складывающуюся в мире геополитическую обстановку.

#новости #китай #ресурсы #полезные ископаемые #редкоземельные минералы #горнодобывающая промышленность
Источник: bloomberg.com
