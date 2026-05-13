crazycat21
BYD ведет переговоры со Stellantis и другими автопроизводителями о приобретении заводов в Европе
Китайский производитель электромобилей продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке.

Крупнейший в мире производитель электромобилей – китайская компания BYD, ведёт переговоры Stellantis и другими и автопроизводителями Европы о приобретении недозагруженных предприятий по выпуску авто в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Giuliano Berti/Bloomberg

Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD, заявила, что компания обсуждает потенциальные сделки по приобретению заводов в таких странах, как Италия.

«Мы ведем переговоры не только со Stellantis, но и с другими компаниями. Мы ищем любой доступный завод в Европе, потому что хотим использовать такие свободные мощности», – сказала Ли в кулуарах конференции Financial Times Future of the Car в Лондоне.

Заявление Стеллы Ли прозвучало после того, как ранее стало известно о том, что компания Stellantis обнародовала планы по более тесному сотрудничеству с Leapmotor на территории Европы, в рамках которого два испанских завода производителя автомобилей марок Fiat и Peugeot планируется использовать для производства электромобилей китайского бренда.

Bloomberg отмечает, что другие европейские автопроизводители Европы также сталкиваются с высокими затратами и жёсткой конкуренцией, поэтому открыты для аналогичных сделок с китайскими брендами.

Ранее агентство уже сообщало, что компания Stellantis может заключить дополнительные соглашения с одним или несколькими китайскими производителями для решения проблемы своих избыточных производственных мощностей в Европе.

Под давлением ценовой конкуренции в Китае компания BYD активно расширяет своё присутствие за рубежом, поэтому продажи в Европе резко выросли. Автопроизводитель, который осуществляет свою международную экспансию как раз под руководством Стеллы Ли, извлекает выгоду из возросшего интереса к электромобилям после резкого роста цен на топливо в результате эскалации на Ближнем Востоке.

По словам Ли, компания BYD предпочла бы управлять заводами самостоятельно, а не через совместные предприятия, поскольку это «проще».

На вопрос о том, посещала ли она недозагруженный завод Stellantis в Кассино в центральной Италии, Ли ответила, что компания BYD посетила «многие заводы» в Европе.

«Италия входит в короткий список стран, представляющих интерес для такой сделки», – добавила она. 

Исполнительный вице-президент BYD также отметила, что в долгосрочной перспективе, такие страны, как Франция, также представляют интерес для компании из-за низких цен на электроэнергию.

Кроме того, как сказала Ли, BYD рассматривает возможность приобретения в регионе традиционных марок, испытывающих трудности. Она отметила, что такие бренды, как Maserati, «очень интересны». Ли добавила, что китайский производитель продолжает изучать этот вопрос, однако никаких действий в данном направлении пока не предпринимал.  

Раннее агентство Blomberg уже сообщало, что компания BYD наращивает привлечение сотрудников, работавших у конкурентов, включая Porsche, для укрепления позиций своей линейки Denza в Европе. Продажи автомобилей этого престижного бренда начнутся в Великобритании уже в этом году.

«Мы привлекаем много местных специалистов по исследованиям и разработкам. Даже в Великобритании, во Франции, в каждом регионе нам необходимы местные специалисты по исследованиям и разработкам», – сказала Стелла Ли.

#новости #китай #автомобили #электромобили #европа #byd #автомобильная промышленность #stellantis
Источник: bloomberg.com
