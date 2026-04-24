Такое обвинение может усилить напряжённость между странами накануне запланированной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Китае.

Белый дом обвинил Китай в хищении интеллектуальной собственности американских лабораторий искусственного интеллекта в промышленных масштабах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую газету Financial Times.

По мнению агентства, прозвучавшее обвинение может обострить отношения между Вашингтоном и Пекином в преддверии саммита лидеров США и Китая, запланированного на май этого года.

Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома, в своей служебной записке заявил, что правительство Штатов располагает информацией, которая свидетельствует о том, что иностранные организации, в основном базирующиеся в Китае, занимаются целенаправленными, масштабными кампаниями по внедрению передовых американских систем искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, используются десятки тысяч прокси-аккаунтов для обхода обнаружения, а также применяются методы взлома для кражи конфиденциальной информации. В ходе этих скоординированных кампаний злоумышленники извлекают возможности из американских моделей ИИ, а затем эксплуатируют опыт и инновации Штатов.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что выступает против «безосновательных обвинений». Там добавили, что Пекин «придает большое значение защите прав интеллектуальной собственности».

Го Цзякунь, представитель МИД КНР, в ходе регулярного брифинга для прессы, призвал Вашингтон отказаться от предвзятого отношения и вместо этого активнее содействовать научно-техническому обмену между государствами.

Как отмечает Reuters, записка представителя Белого дома, опубликованная всего за несколько недель до визита президента США Дональда Трампа в Пекин, обещает усилить напряжённость в затянувшемся технологическом противостоянии между двумя сверхдержавами, которая была снижена в ноябре прошлого года благодаря посредникам.

Обвинение в адрес Пекина также поднимает вопрос о том, позволит ли теперь Вашингтон корпорации NVIDIA поставлять в Китай мощные чипы для искусственного интеллекта. В начале года администрация Трампа одобрила такие продажи, правда, с некоторыми оговорками. Ранее, на этой неделе, министр торговли США Говард Лютник заявил, что такие поставки пока не осуществлялись.

Дистилляция – это процесс обучения меньших по размеру моделей ИИ с использованием результатов работы больших моделей в рамках усилий по снижению затрат на обучение мощного нового инструмента ИИ.

В служебной записке для правительственных учреждений США говорится о том, что администрация поделится информацией с американскими компаниями, занимающимися технологиями ИИ, о предпринимаемых усилиях по оптимизации, а также изучит меры по привлечению к ответственности иностранных субъектов, ответственных за хищение технологий.