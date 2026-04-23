crazycat21
Крупнейший НПЗ в Европе наращивает производство авиационного топлива из-за дефицита поставок
Впрочем, так работают все европейские нефтеперерабатывающие предприятия

Крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод работает на полную мощность, производя авиационное топливо, поскольку растут опасения, что кризис на Ближнем Востоке приведет к его дефициту. Об этом сообщает Bloomberg. Предприятие британской компании Shell в Пернисе, Нидерланды, работает в «режиме максимальной реактивной мощности». Об этом сообщил глава голландского подразделения компании Франс Эвертс.

Нефтеперерабатывающий завод компании Shell в Пернисе. Фото: Peter Boer / Bloomberg

Европа очень сильно зависит от импорта авиационного топлива. В настоящее время она потеряла основных поставщиков, поскольку из-за напряжённости на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив прекращены. Согласно информации агентства, голландская авиакомпания KLM заявила, что сократит количество рейсов из амстердамского аэропорта Схипхол, который снабжается топливом с нефтеперерабатывающего завода в Пернисе. Немецкая Lufthansa, которая также осуществляет перевозки из этого аэропорта, ранее тоже сообщила что отменит часть летних рейсов, чтобы сэкономить топливо. Завод в Пернисе также поставляет топливо в Великобританию и Германию, в последнюю – по трубопроводу.

Bloomberg отмечает, что Shell также вынуждена искать альтернативу нефти из стран Ближнего Востока, поскольку некоторые из крупнейших поставщиков были вынуждены сократить добычу из-за блокировки Ормузского пролива. Практически полное перекрытие этого жизненно важного энергетического канала привело к сокращению поставок на миллионы баррелей с конца февраля.

«Мы рассматриваем различные источники, и рынок, конечно же, должен полностью переориентироваться. У нас глобальное присутствие, а значит, и способность выявлять возможности», – сказал Эвертс.

Завод в компании Shell в Пернисе является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием во всей Европе. Он способен перерабатывать до 400 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Он связан с крупным химическим заводом в Моердейке, где в настоящее время проводится плановый капитальный ремонт. По словам Эвертса, компания Shell модернизирует две турбины, работающие на природном газе, для работы на электричестве.

В данном случае необходимо отметить, что как бы не старались европейцы запастись впрок авиационным топливом, то это поможет мало. Хранилища не резиновые, а запасы рано или поздно уменьшаются. Согласно мнению ряда западных экспертов, даже при разблокировке Ормузского пролива на возобновление нормального ритма поставок потребуются месяцы.

#новости #европа #ближний восток #нефть #топливо #авиакомпании #ормузский пролив #авиационное топливо #shell
Источник: bloomberg.com
Сейчас обсуждают

Shatun29
23:54
А гнать на них что собрались? То что в стоке не могут охладить?)))
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
Shatun29
23:52
Так пусть сразу список VPN которыми пользуются депутаты для ведения своего дела и их родня озвучат и всё, а то бл..ть никто не понимает откуда ноги растут. Долбодятлы ох..е.
В Госдуме предложили создать «белый список VPN» и защитить интернет для проверенных пользователей
Shatun29
23:49
Это точно новость из думы, а не из Кащенко?
Средства от продажи «красивых» автомобильных номеров предложили зачислять в федеральный бюджет
Shatun29
23:47
Потом опять будут стонать, что склады завалены товаром который нах никому не нужен и распродавать будут с ох..ным дисконтом, как уже было не раз.
СМИ: Samsung и Kingston снова повышают цены на свои твердотельные накопители
Shatun29
23:45
И кому это корыто на таких условиях сдалось?
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Ghosteer
23:21
Работать чисто на тачку, которая будет всё время стоять у окна, так как ты не сможешь на ней даже потаксовать из за этих 30к в год лимита.. моразм конечно полный🤦‍♂️
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Roditch
23:17
Рекомендованные: 64-разрядные процессор и операционная система ОС: Windows® 10 (64-bit) Процессор: Intel® Core™ i5-12400T (hexa-core) / AMD® Ryzen™ 5 5500 (hexa-core) Оперативная память: 16 GB ОЗУ Вид...
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
asdf2026
22:09
Завершили испытания советского вертолета? Вот это да
«Вертолёты России» завершили испытания Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур в Якутии
George Mendel
22:06
Сходите в ближайший магазин и соберите себе на любую сумму и на любые желания. Могу ozon подсказать! От калькулятора до супер компьютера! У меня AMD Ryzen 7 🚀
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Egorka
21:58
Все красиво, только кто им теперь оси поставляет? BPW и SAF вряд ли, а надежность у прицепа это прежде всего ходовая часть, и если резину можно и китайскую поставить, то вот тряпочные китайские оси на...
Калининградская компания Grunwald представила новый полуприцеп Gr.CS для российского рынка
