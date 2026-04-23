Впрочем, так работают все европейские нефтеперерабатывающие предприятия

Крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод работает на полную мощность, производя авиационное топливо, поскольку растут опасения, что кризис на Ближнем Востоке приведет к его дефициту. Об этом сообщает Bloomberg. Предприятие британской компании Shell в Пернисе, Нидерланды, работает в «режиме максимальной реактивной мощности». Об этом сообщил глава голландского подразделения компании Франс Эвертс.

Нефтеперерабатывающий завод компании Shell в Пернисе. Фото: Peter Boer / Bloomberg

Европа очень сильно зависит от импорта авиационного топлива. В настоящее время она потеряла основных поставщиков, поскольку из-за напряжённости на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив прекращены. Согласно информации агентства, голландская авиакомпания KLM заявила, что сократит количество рейсов из амстердамского аэропорта Схипхол, который снабжается топливом с нефтеперерабатывающего завода в Пернисе. Немецкая Lufthansa, которая также осуществляет перевозки из этого аэропорта, ранее тоже сообщила что отменит часть летних рейсов, чтобы сэкономить топливо. Завод в Пернисе также поставляет топливо в Великобританию и Германию, в последнюю – по трубопроводу.

Bloomberg отмечает, что Shell также вынуждена искать альтернативу нефти из стран Ближнего Востока, поскольку некоторые из крупнейших поставщиков были вынуждены сократить добычу из-за блокировки Ормузского пролива. Практически полное перекрытие этого жизненно важного энергетического канала привело к сокращению поставок на миллионы баррелей с конца февраля.

«Мы рассматриваем различные источники, и рынок, конечно же, должен полностью переориентироваться. У нас глобальное присутствие, а значит, и способность выявлять возможности», – сказал Эвертс.

Завод в компании Shell в Пернисе является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием во всей Европе. Он способен перерабатывать до 400 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Он связан с крупным химическим заводом в Моердейке, где в настоящее время проводится плановый капитальный ремонт. По словам Эвертса, компания Shell модернизирует две турбины, работающие на природном газе, для работы на электричестве.

В данном случае необходимо отметить, что как бы не старались европейцы запастись впрок авиационным топливом, то это поможет мало. Хранилища не резиновые, а запасы рано или поздно уменьшаются. Согласно мнению ряда западных экспертов, даже при разблокировке Ормузского пролива на возобновление нормального ритма поставок потребуются месяцы.