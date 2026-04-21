crazycat21
Человекоподобный робот в полумарафоне побил мировой рекорд человека на 6 минут
Все три первых места заняли роботы модели Lightning производства фирмы Honor

Победитель полумарафона среди человекоподобных роботов, состоявшегося в Пекине 19 апреля, побил мировой рекорд среди людей более чем на шесть минут, тем самым  продемонстрировав развитие робототехники. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP). Это человекоподобное устройство под названием Lightning («Молния»), было разработано китайской технологической  компанией Honor, производителем смартфонов и гаджетов. На рынок андроидов компания вышла только в прошлом году. 

Фото: Reuters

Дистанцию полумарафона (21,1 километра) робот преодолел за 50 минут 26 секунд, что намного быстрее мирового рекорда среди мужчин в 57 минут 20 секунд, установленного бегуном из Уганды Джейкобом Киплимо. А ещё робот преодолел дистанцию на 17 минут быстрее, чем местный бегун-любитель, который также принимал участие в состязании.

Организаторы мероприятия заявили, что в полумарафоне с участием человекоподобных роботов приняли участие 105 машин. В прошлом году бежал только 21 робот. Согласно правилам соревнований, разные команды могут выставлять одну и ту же модель, используя различное оборудование и алгоритмы управления роботом. В этом году все три призовых места заняли модели Lightning разных команд. Робот, занявший первое место в забеге, имеет высоту 169 сантиметров и массу около 45 килограммов. Он был специально разработан для адаптации к сложной местности и передвижения на больших скоростях.

Как отмечает издание, не всем роботам «было легко» в ходе состязаний. Один из них врезался в стоящий рядом автомобиль, но сумел удержать равновесие и продолжил движение. Еще один робот, модель H1 от китайской компании Unitree, специализирующейся на робототехнике, развалился при приближении к финишной линии, и его пришлось уносить с трассы. Даже одна из моделей Lightning столкнулась с трудностями, врезавшись в ограждение после пересечения финишной черты.

Один из роботов модели Lightning после успешного прохождения трассы. Фото: Reuters

Воскресное мероприятие стало вторым по счёту полумарафоном с участием человекоподобных роботов в Пекине, в котором роботы соревновались с примерно 12000 людьми, преодолевая 21-километровый. В этом году человекоподобные роботы были разделены на две группы. В одну вошли андроиды, которые управлялись дистанционно людьми, во вторую – машины, работавшие автономно. По словам организаторов, почти 40% роботов-участников соревнований были автономными, включая трёх победителей забега.

Помимо того, что мероприятие демонстрирует стремительное развитие китайской робототехнической отрасли, оно также служит полигоном для проверки батарей, шарниров, моторных систем и программных алгоритмов человекоподобных роботов при преодолении ими крутых поворотов и склонов на трассе. Как отметил Лю Сянцюань, профессор робототехники Пекинского университета информационных наук и технологий, бег на длинные дистанции является полезной площадкой для испытаний робототехники и может помочь проверить, насколько хорошо её двигатели выдерживают многократные циклические движения, что является важным критерием для промышленного использования андроидов.

#новости #технологии #искусственный интеллект #honor #робототехника #lightning #человекоподобные роботы #соревнования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
1
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
+
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
36
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
3
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
2
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
41
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
1
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
WSJ: Компания Трампа построит в Грузии 70-этажный небоскрёб
+
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Компания Gucci планирует выпустить умные очки класса люкс на базе Android XR в 2027 году
+
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
5
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Археологи обнаружили в швейцарской деревне средневековую гончарную мастерскую
+

Популярные статьи

Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
5
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
4
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
10

Сейчас обсуждают

Мекей Иптышев
04:34
Значит подорожает и колбаса. В магазине вся дешёвая колбаса из курятины сделана.
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
Garthar
04:08
Да ладно? С каких пор онлайн игры требуют высокой скорости? 99% онлайн игр достаточно 2мб\с. Скорость для игр вот вообще нинужна ни для чего, кроме загрузки обновления игры.
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
Garthar
04:06
Автору было настолько похуй на статью, что он даже не позаботился скормить ИИ нормальное изображение Байкала, а потом еще и не удосужился посмотреть что ему ИИшечка нагенерировала. Так и называй стать...
Авиаэксперт Гусаров отметил преимущества нового самолёта ЛМС-901 «Байкал» перед культовым Ан-2
Всеволод Шевченко
02:53
Патриотично и традиционноценностно. Так победим!
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
Иван Ерощев
02:01
Адекватно? Я не думаю что это слово вообще здесь применимо....
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
Иван Ерощев
01:57
Шел 4й год войны с западом, а воз и ныне там.... всё бабло отмывают и даже не стесняются.... ПОЗОРИЩЕ
В России создали ноутбуки Raybook с процессором AMD Ryzen 5 6600H стоимостью до 245 000 рублей
LazyCamel
01:16
Нуда нуда. Лизавета под похожие мантры просрала рей-трейсинг и DLSS, теперь по всей видимости наступает очередь "ненужного" пас-трейсинга? А в это время нВ в очередной итерации до 2-3х раз ускоряет р...
ЕС рассмотрит диверсификацию поставок авиационного топлива из-за напряжённости на Ближнем Востоке
Михаил Сидоров
23:29
Ага, добавил 10к и купил почти то же самое. В абсолютном значении без длсс разница минимальная. При этом купив 3060ти бу за 18к её через год примерно так и продашь. А купив 5060 за 28к через год прода...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
swr5
23:00
Ну не стоит оно того, куртка развел всех.
ЕС рассмотрит диверсификацию поставок авиационного топлива из-за напряжённости на Ближнем Востоке
Vergo
22:46
Еще одна бесполезная попытка приставить костыли к никчемной, тупиковой технологии, за которую приходится переплачивать оверпрайс. А получать пшик.
В NVIDIA разрабатывают алгоритм ReSTIR PT Enhanced для более быстрой и качественной трассировки пути
