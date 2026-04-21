Все три первых места заняли роботы модели Lightning производства фирмы Honor

Победитель полумарафона среди человекоподобных роботов, состоявшегося в Пекине 19 апреля, побил мировой рекорд среди людей более чем на шесть минут, тем самым продемонстрировав развитие робототехники. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP). Это человекоподобное устройство под названием Lightning («Молния»), было разработано китайской технологической компанией Honor, производителем смартфонов и гаджетов. На рынок андроидов компания вышла только в прошлом году.

Дистанцию полумарафона (21,1 километра) робот преодолел за 50 минут 26 секунд, что намного быстрее мирового рекорда среди мужчин в 57 минут 20 секунд, установленного бегуном из Уганды Джейкобом Киплимо. А ещё робот преодолел дистанцию на 17 минут быстрее, чем местный бегун-любитель, который также принимал участие в состязании.

Организаторы мероприятия заявили, что в полумарафоне с участием человекоподобных роботов приняли участие 105 машин. В прошлом году бежал только 21 робот. Согласно правилам соревнований, разные команды могут выставлять одну и ту же модель, используя различное оборудование и алгоритмы управления роботом. В этом году все три призовых места заняли модели Lightning разных команд. Робот, занявший первое место в забеге, имеет высоту 169 сантиметров и массу около 45 килограммов. Он был специально разработан для адаптации к сложной местности и передвижения на больших скоростях.

Как отмечает издание, не всем роботам «было легко» в ходе состязаний. Один из них врезался в стоящий рядом автомобиль, но сумел удержать равновесие и продолжил движение. Еще один робот, модель H1 от китайской компании Unitree, специализирующейся на робототехнике, развалился при приближении к финишной линии, и его пришлось уносить с трассы. Даже одна из моделей Lightning столкнулась с трудностями, врезавшись в ограждение после пересечения финишной черты.

Один из роботов модели Lightning после успешного прохождения трассы. Фото: Reuters

Воскресное мероприятие стало вторым по счёту полумарафоном с участием человекоподобных роботов в Пекине, в котором роботы соревновались с примерно 12000 людьми, преодолевая 21-километровый. В этом году человекоподобные роботы были разделены на две группы. В одну вошли андроиды, которые управлялись дистанционно людьми, во вторую – машины, работавшие автономно. По словам организаторов, почти 40% роботов-участников соревнований были автономными, включая трёх победителей забега.

Помимо того, что мероприятие демонстрирует стремительное развитие китайской робототехнической отрасли, оно также служит полигоном для проверки батарей, шарниров, моторных систем и программных алгоритмов человекоподобных роботов при преодолении ими крутых поворотов и склонов на трассе. Как отметил Лю Сянцюань, профессор робототехники Пекинского университета информационных наук и технологий, бег на длинные дистанции является полезной площадкой для испытаний робототехники и может помочь проверить, насколько хорошо её двигатели выдерживают многократные циклические движения, что является важным критерием для промышленного использования андроидов.