crazycat21
Китай возобновил запуск спутников
В ходе двух запусков ракет-носителей на орбиту было выведено в общей сложности десять спутников

После почти длительного перерыва продолжительностью почти месяц, вызванного празднованием китайского Нового года, Китай возобновил регулярные космические миссии. В минувшие выходные ракеты-носители Chang Zheng 6A и Kuaizhou-11 ("Чанчжэн 6А" и "Куайчжоу-11" соответственно) вывели на околоземную орбиту новую партию спутников. Об этом сообщает Space24. Как отмечает издание, особого внимания заслуживает космический аппарат Yaogan 50 02 ("Яогань-50" №02), который был выведен на ретроградную орбиту, то есть в направлении, противоположном вращению Земли. Запуск ракеты "Чанчжэн 6А" состоялся 15 марта с космодрома Тайюань.

Фото: CASC

В официальном заявлении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) говорится, что спутник будет использоваться "в основном для национальной геодезической съемки, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий ". Однако не исключено, что полученные данные также будут использоваться для военной разведки. Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2026 года.

Ракета-носитель Chang Zheng 6A была впервые запущена в 2022 году. Тогда она вывела на солнечно-синхронную орбиту два демонстрационных спутника. Длина ракеты составляет 50 метров, диаметр – около 3 метров, а стартовая масса – 530 тонн. Ракета может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 8 тонн.

Вскоре после этого запуска с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Kuaizhou-11, доставившая в космос в сразу восемь космических аппаратов. Среди них спутник "Цзюньтянь-1-04А", оснащённый радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет осуществлять наблюдение за поверхностью Земли независимо от погоды или времени суток.

Space24 отмечает, что интересным полезным грузом является спутник Yuxing-3 06 [всего было запущено два аппарата этой модели, прим.], который благодаря своей роботизированной "руке"будет служить демонстратором технологий. "Рука" могла бы помогать в операциях стыковки и дозаправки, а также в сведении с орбиты неактивных спутников. Kuaizhou-11 – это 25-метровая трёхступенчатая твердотопливная ракета-носитель, способная вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 1,5 тонны.

#новости #китай #космос #ракеты #спутники #chang zheng 6a #kuaizhou-11 #yaogan 50 #yuxing-3
Источник: space24.pl
