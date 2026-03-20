Причина в подорожании нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Крупнейшие европейские авиакомпании предупредили, что им придется переложить на пассажиров возросшие затраты на топливо, возникшие из-за эскалации на Ближнем Востоке и связанными с ними задержками нефтяных танкеров в Персидском заливе. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что многие авиаперевозчики хорошо застрахованы от краткосрочных скачков цен на нефть. Однако любые дополнительные расходы приведут к повышению цен на билеты. Согласно его прогнозам, подорожание билетов составит 4%, если конфликт завершиться до лета. Но если этого не произойдёт, то стоимость билетов возрастёт на значительно больший процент.

"Средняя прибыль в моей компании составляет около 10 евро с пассажира. Невозможно покрыть дополнительные расходы", – заявил генеральный директор Deutsche Lufthansa Карстен Шпор на отраслевой конференции в Брюсселе.

Затянувшийся конфликт стал причиной возникновения опасений по поводу нехватки топлива, поскольку нефтяные танкеры не могут пройти через Ормузский пролив. Топливо – это одна из самых больших статей расходов для авиакомпаний. Поэтому резкий рост цен на нефть марки Brent, превысивших отметку 119 долларов за баррель, вынудил некоторых авиаперевозчиков ввести дополнительные сборы и даже отменить часть рейсов.

В ответ на шаги компаний пассажиры спешат раскупить билеты по более низким ценам. Первыми отметили резкий рост спроса авиакомпании США. Они заявили, что наблюдают один из самых высоких всплесков бронирования, поскольку пассажиры премиум-класса, как туристы, так и совершающие деловые перелёты, обычно бронируют места заранее.

Как отметил Майкл О'Лири, наблюдается резкий рост бронирований билетов на следующие направления – Испания, Италия, Греция и Марокко. По словам Карстена Шпора, Lufthansa добавила 40 дополнительных рейсов в Азию после снижения пропускной способности аэропортов на Ближнем Востоке. Но билеты и на эти рейсы были раскуплены за считанные дни.

Бен Смит, генеральный директор Air France-KLM, заявил о наличии очень высокого спроса на новые рейсы компании в Азию и Африку.

"Что касается реальных мер по увеличению пропускной способности, я ожидаю, что они будут приняты в зимний сезон", – сказал Уилли Уолш, генеральный директор отраслевой группы Международной ассоциации воздушного транспорта.

При этом он подчеркнул, что европейские авиаперевозчики не могут в полной мере компенсировать "выпавшие места" в пассажиропотоке, поскольку компании Ближнего Востока резко сокращают количество рейсов в опасном воздушном пространстве.

Bloomberg отмечает, что несколько руководителей европейской авиационной отрасли предостерегли от того, чтобы сбрасывать со счетов таких конкурентов, как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways. Тот же Уилли Уолш отметил, что в конечном итоге ближневосточные перевозчики восстановят свои позиции и вернут себе силы, предлагая билеты по сниженным ценам. Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Ryanair.