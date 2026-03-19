Компания представила модель ИИ MiMo V2 Pro и электрический седан с улучшенными аппаратными характеристиками и функциями безопасности.

Акции компании Xiaomi Corp выросли в цене после того, как компания представила свои новейшие модели с искусственным интеллектом (ИИ) и в преддверии запуска обновлённой версии своего электромобиля SU7. Об этом сообщает Bloomberg.

Электромобиль Xiaomi SU7. Фото: Na Bian / Bloomberg

Акции компании на Гонконгской бирже, выросли на 5,8%. Это был самый высокий показатель среди компаний, входящих в индекс Hang Seng Tech Index, который отражает изменения в рыночной капитализации 30 крупнейших технологических компаний. Однако сам индекс упал более чем на 2% после того, как финансовые результаты Tencent Holdings разочаровали инвесторов, а напряжённость на Ближнем Востоке усилилась.

Оптимизм, вызванный прогрессом в области искусственного интеллекта, способствовал недавнему восстановлению акций Xiaomi после их падения на 45%. Причиной падения стали опасения, что резкий рост цен на память может негативно сказаться на прибыльности компании.

Как отмечает Bloomberg, Xiaomi активизировала свои усилия в области искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не отставать от растущего интереса в Китае к инструменту OpenClaw, предназначенному для работы с агентами. На этой неделе компания представила новые модели ИИ, в том числе MiMo V2 Pro, разработанную для приложений на основе агентов. Ранее Xaomi заявила о начале тестирования агента ИИ miclaw для мобильных устройств.

Согласно заявлению Лэя Цзюня, генерального директора Xaomi, в 2026 году компания инвестирует в исследования в области искусственного интеллекта более 16 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов).

«Хотя увеличение инвестиций в НИОКР снизит прибыль в краткосрочной перспективе, стабильные результаты должны побудить рынок рассматривать Xiaomi как лидера в области искусственного интеллекта с собственными возможностями в сфере ИИ, ОС и чипсетов», – считают аналитики Goldman Sachs.

Компания Xiaomi также представила обновленную версию своего электрического седана SU7, улучшив аппаратные характеристики и функции безопасности, чтобы сохранить конкурентоспособность на переполненном рынке электромобилей. Bloomberg отмечает, что автомобильное направление становится всё более важным двигателем роста для технологической компании. Особенно это актуально на фоне того, что рост стоимости комплектующих негативно сказывается на перспективах мирового рынка смартфонов.