Аппарат Perseverance обнаружил на глубине 35 метров геологические особенности, которые указывают на существование древней речной дельты.

Марсоход Perseverance Космического агентства США (NASA) с помощью георадара обнаружил «подземные» остатки древней речной дельты на Марсе. Это одно из старейших на сегодняшний день свидетельств того, что на поверхности соседней с Землёй планеты когда-то текли реки. Об этом сообщает Reuters.

Марсоход Perseverance. Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Handout via REUTERS

Как заявили исследователи, шестиколёсный марсоход обнаружил геологические особенности на глубине до 35 метров под поверхностью планеты. До этого аппарат преодолел 6,1 километра по территории кратера Езеро, который, как считается, когда-то был затоплен водой и являлся древним озером.

Марсоход Perseverance обнаружил слоистые осадки и эрозированные поверхности, свидетельствующие о существовании дельты – крупномасштабного веерообразного отложения осадочных пород, образовавшегося в месте впадения реки в более крупный водоём, например, озеро. По оценкам учёных, возраст ныне погребённой дельты составляет около 3,7–4,2 миллиарда лет. Марс, как и Земля, сформировался приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. Соответственно, дельта существовала ещё на раннем этапе развития планеты.

Учёные заявили, что обнаруженная марсоходом дельта появилась ещё до аналогичного образования на поверхности Марса – Западной дельты. Возраст последней составляет примерно 3,5–3,7 миллиарда лет.

Прибор RIMFAX, установленный на марсоходе, отправляет радиолокационные импульсы вниз и регистрирует их отражение от подземных объектов. Это позволяет создавать трёхмерные карты недр планеты. Новые данные основаны на самых глубоких данных, собранных RIMFAX на сегодняшний день, полученных с сентября 2023 года по февраль 2024 года в течение 250 марсианских дней.

Вода считается крайне важной для существования жизни на Марсе в прошлом. Поэтому новые свидетельства о её былом наличии на планете представляют огромный интерес. Ныне холодный Марс когда-то обладал более плотной атмосферой и более тёплым климатом, что позволяло существовать воде в жидком состоянии на его поверхности.

Эмили Кардарелли, планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отметила, что данные, полученные с помощью прибора RIMFAX, позволяют предположить, что в кратере Еозеро существовала богатая водой среда, которая могла сохранять биосигнатуры. И это было задолго до появления Западной дельты.

Марсоход Perseverance с 2021 года осуществляет исследования кратера Езеро. Ученые полагают, что русла рек перелились через край кратера и образовали озеро.