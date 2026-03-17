При этом оно должно ещё быть экологически чистым. Авиаперевозчики подчёркивают, что такого топлива очень мало на рынке и стоит оно очень дорого.

Европейские авиакомпании готовятся оспорить правила Евросоюза, требующие использования синтетического экологически чистого авиационного топлива с 2030 года. Они планируют настаивать на отсрочке или полной отмене этого требования из-за опасений по поводу высоких затрат и дефицита предложения горючего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что шаг авиаперевозчиков также будет направлен против правил ЕС, которые требуют использования от компаний "определённого количества" синтетического экологически чистого авиационного топлива (eSAF) уже с этого года. Европейские авиакомпании намереваются озвучить свои требования к Брюсселю уже 19 марта.

По данным источников Reuters, запланированный "вызов", о котором ранее ничего не было известно, по-прежнему находится в стадии обсуждения и может измениться, поскольку регулирующие органы "в частном порядке выступили против этой идеи".

Европейские авиаперевозчики, уже пострадавшие от сбоев в графике полётов и повышения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявляют, что требования ЕС к экологически чистому авиационному топливу слишком строгие. Кроме того, его недостаточно на рынке, а имеющееся предлагается по слишком высоким ценам.

Авиация относится к числу наиболее сложных для декарбонизации отраслей, поскольку появление самолетов с нулевым уровнем выбросов в этом десятилетии не ожидается. Поэтому использование экологически чистого топлива сейчас является одним из немногих вариантов для сокращения выбросов при авиаперевозках.

Reuters отмечает, что руководство авиакомпаний Европы следует примеру автомобильной промышленности, которой в прошлом году удалось смягчить правило, запрещающее продажу автомобилей, выбрасывающих CO2, после 2035 года. В настоящее время авиакомпании стремятся отложить введение новых правил или вообще их отменить.

По данным источников агентства, объявление требований авиаперевозчиков ожидается на отраслевой конференции, организованной торговой группой Airlines for Europe (A4E). При этом детали еще уточняются.

В число членов A4E входят компании Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, EasyJet и компания IAG, владеющая British Airways.

"Они [авиакомпании] хотят отложить требования к eSAF до тех пор, пока не будет налажено достаточное производство. Если мы отложим это, стартапы eSAF погибнут, и Европа потеряет преимущество первопроходца", – заявила Камиль Мутрелл, сотрудник по вопросам политики в правозащитной организации Transport and Environment (T&E).

Организация T&E поддерживает сохранение существующих правил Евросоюза.

Один из двух источников Reuters сообщил, что авиакомпании также рассматривают возможность настаивать на полной отмене обязательного использования синтетического авиационного топлива (eSAF).

В своём последнем заявлении группа A4E отметила, что eSAF – это "новая технология". Поэтому проекты с твердыми инвестициями, как ожидается, будут производить лишь 0,7% от объемов топлива, необходимых для достижения целей Евросоюза к 2030 году. В заявлении также добавлено, что при нынешнем положении дел в системе eSAF пассажирам придётся заплатить 7-9 миллиардов евро штрафов, которые поставщики переложат на авиаперевозчиков.

Авиакомпании отмечают, что запасы синтетического авиационного топлива невелики, а запланированные производственные мощности вряд ли будут введены в эксплуатацию вовремя, чтобы выполнить требования законов Евросоюза.

Большая часть доступного на рынке экологически чистого авиатоплива производится методом переработки отработанного растительного масла или отходов животного происхождения. При этом стоит оно в три-пять раз дороже традиционного керосина, а его доля составляет всего 0,3% от всех мировых поставок авиационного топлива.

Что касается синтетического экологически чистого топлива для самолётов, то оно производится из возобновляемых источников энергии, таких как "зелёный" водород или уловленный углекислый газ. При сгорании оно выделяет меньше парникового газа, чем топливо биологического происхождения, однако стоимость его производства в разы дороже.