Samsung производит для NVIDIA чипы Groq LP30

Дженсен Хуанг (Jensen Huang), президент и генеральный директор NVIDIA, заявил, что южнокорейская фирма Samsung производит новые чипы компании для искусственного интеллекта. После этого заявления акции Samsung сразу выросли в цене на 4–5% и достигли отметки в 196800 вон. Об этом сообщает Reuters.

Эта новость подогрела ожидания аналитиков. Предполагается, что подразделение Samsung, занимающееся производством телефонов, сможет улучшить свои финансовые показатели уже в следующем году после многомиллиардных убытков в последние годы.

В понедельник, 16 марта, на конференции разработчиков GPU Technology Conference (GTC) компании NVIDIA в Калифорнии Дженсен Хуанг представил новый процессор для выполнения задач искусственным интеллектом, разработанный стартапом Groq.

«Хочу поблагодарить компанию Samsung, которая производит для нас чип Groq LP30, и они [Samsung, прим.] работают изо всех сил», – сказал он Хуанг.

При этом он добавил, что чипы находятся в производстве и будут отгружены во второй половине этого года.

Как сообщает Reuters, в ходе выставки GTC южнокорейская компания Samsung продемонстрировала чипы NVIDIA, изготовленные с использованием 4-нанометрового технологического процесса.

Сон Ин-джун, аналитик Heungkuk Securities, предполагает, что подразделение Samsung по производству микросхем сможет выйти на безубыточность в конце 2027 года. При этом он отметил, что слабый спрос со стороны производителей мобильных телефонов, вызванный резким ростом цен на микросхемы памяти, может негативно сказаться на прибыли этого подразделения компании.