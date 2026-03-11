Одной из самых серьёзных проблем названа возможность дозаправки Strship в космосе

Разработка космического корабля Starship компании SpaceX затянулась как минимум на два года с тех пор, как Космическое агентство США (NASA) в 2021 выбрало его для доставки астронавтов на Луну. Как заявил генеральный инспектор NASA, ожидается, что потребуется ещё больше времени для устранения препятствий перед лунной миссией. В настоящее время агентство изучает планы по ускорению программы. Об этом сообщает Reuters.

Визуализация лунного посадочного модуля Starship. Изображение: SpaceXВ настоящее время NASA сотрудничает с целым рядом компаний, в первую очередь с SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, в рамках своей многомиллиардной амбициозной программы Artemis ("Артемида"), чтобы запустить плановые полёты астронавтов на Луну. При этом космическое агентство США стремится сделать это до того, как Китай отправит свои экипажи на лунную поверхность примерно к 2030 году.

Может быть интересно

Однако постоянные задержки в разработке компанией SpaceX космического корабля Starship постепенно отодвинули первоначальную цель высадки на Луну ещё в 2024 году. Хотя ранее официальные относились к запланированной дате со скептицизмом.

В отчёте генерального инспектора NASA говорится о том, что одним из самых сложных этапов на пути к тому, чтобы Starship стал посадочным модулем для доставки астронавтов на поверхность спутника Земли, является возможность дозаправки аппарата на пути к Луне. Это «рискованный и деликатный процесс, который ранее не осуществлялся в таком масштабе».

Для того чтобы один Starship мог доставить астронавтов на поверхность Луны, компании SpaceX для начала будет необходимо запустить на околоземную орбиту ещё более одиннадцати аналогичных аппаратов. Они должны будут выполнять функции заправщиков. Один из этих Starship будет хранилищем топлива, для заполнения которого потребуется более десяти кораблей Starship.

Starship, высота которого превышает высоту 15-этажного здания [в данном случае подразумевается ускоритель Super Heavy вместе с космическим кораблём Starship, прим.], использует в качестве топлива примерно 1200 метрических тонн жидкого метана и жидкого кислорода. Это два взрывоопасных вещества, которые необходимо хранить при температурах -150°С.

Низкая околоземная орбита (НОО) стала политически и коммерчески важным районом космоса из-за резкого возросшего количества спутников. Поэтому стыковка космических кораблей Starship и тщательная перекачка переохлажденного топлива не менее десяти раз на НОО стали бы одними из самых рискованных задач для компании SpaceX, которая отработала до совершенства вывод спутников и доставку астронавтов на Международную космическую станцию.

В отчете генерального инспектора NASA указано, что представители агентства, курирующие разработку Starship, считают демонстрацию криогенной перекачки топлива одной из наиболее значительных технических проблем, стоящих перед компанией SpaceX. Также указано, что NASA отслеживает один из главных рисков, а именно то, что некоторые криогенные технологии и возможности, разрабатываемые SpaceX, могут оказаться «недостаточно зрелыми» к моменту высадки на Луне в 2028 году.

Компания SpaceX с 2023 года одиннадцать раз запускала свою систему Starship в рамках серии испытательных полётов, за которыми внимательно следили представители Космического агентства США. В феврале текущего года NASA добавило ещё одну испытательную миссию и признало наличие технических проблем, с которыми сталкиваются подрядчики в рамках реализации лунной программы Artemis.

Согласно планам, компания SpaceX Илона Маска должна дважды доставить астронавтов на Луну, начиная с 2028 года. Затем последуют аналогичные пилотируемые полёты на аппаратах компании Blue Origin Джеффа Безоса.