Однако этот автомобиль может столкнуться с сильной конкуренцией с моделями от местных производителей

Автомобильный концерн Mercedes-Benz Group AG представил роскошный электрический минивэн, призванный увеличить продажи в Китае, где местные производители, работающие в сегменте быстроходных автомобилей, пытаются составить конкуренцию немецкому бренду в продукции премиум-класса. Об этом сообщает Bloomberg.

Mercedes-Benz позиционирует VLE как роскошный лимузин. Изображение: Mercedes-Benz Group AG

Может быть интересно

Компания Mercedes-Benz сообщила, что стоимость новой модели VLE составит от 66 000 евро, до примерно 130 000 евро в топовой комплектации. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года. Производитель модернизировал модель, добавив откидывающиеся сиденья, большой задний экран для развлечений и опциональные винные холодильники, превратив некогда практичный минивэн в передвижной представительский салон. Компания Mercedes делает ставку на то, что модель VLE с заявленным запасом хода около 700 километров на одном заряде аккумуляторной батареи сможет завоевать долю в растущем сегменте.

Интерьер модели VLE. Изображение: Mercedes-Benz Group AG

Обновлённый минивэн призван завоевать сердца состоятельных семей и служб водителей в Китае, где многоцелевые автомобили высокого класса стали признаком соответствующего социального статуса. Mercedes, как и Porsche с BMW, ведёт борьбу с падением уровня продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке, поскольку местные производители, такие как BYD и Huawei, стремятся выйти на рынок автомобилей люксовых машин. При этом данные модели зачастую продаются по более низким ценам. Кроме того, они как правило тесно интегрированы в китайские цифровые экосистемы, имеют голосовое управление и обеспечивают бесперебойную связь со смартфонами, что очень ценится местными покупателями.