В дополнение к раннее приобретённому миллиону акций инвестор купил ещё столько же

Миллиардер Лео Когуан (Leo Koguan) дополнительно приобрёл ещё один миллион акций корпорации NVIDIA, тем самым удвоив свою долю в компании. Инвестиции в производителя микросхем были сделаны в тот момент, когда геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке спровоцировала глобальную распродажу всего – от облигаций до акций. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как и обещал, сегодня я купил еще 1 миллион акций NVIDA», – написал инвестор на своей странице в социальной сети.

Может быть интересно

Штаб-квартира NVIDIA в Санта-Кларе, штат Калифорния. Фото: Justin Sullivan/Getty ImagesСообщение появилось спустя всего несколько дней после того, как Когуан объявил о своей первой покупке акций корпорации.

Как отмечает агентство, хотя сумма последней сделки и невелика по сравнению с общим состоянием Когуана в 13,4 миллиарда долларов, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, она примечательна тем, что на протяжении многих лет состояние инвестора было в значительной степени вложено в акции одной компании – Tesla. Лео Когуан является одним из крупнейших частных акционеров этой фирмы [прим.].

Bloomberg отмечает время, выбранное для покупки. С конца февраля, после начала эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, мировые фондовые индексы в целом демонстрируют тенденцию к снижению. Поэтому некоторые аналитики опасаются, что цены на активы упадут ещё ниже, если противостояние затянется.

Согласно данным агентства, акции NVIDIA упали в цене примерно на 5% с начала текущего года (по состоянию на закрытие торгов на прошлой неделе), в то время как акции Tesla снизились почти на 12%.

Согласно оценкам, Лео Когуан потратил около 350 миллионов долларов на приобретение акций NVIDIA, исходя из цен закрытия последних торгов. При этом миллиардер никак не прокомментировал покупку. Он лишь ограничился следующими словами: «Надеюсь, я смогу немного успокоить нервозный рынок. Всем удачи».