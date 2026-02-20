Сайт Конференция
crazycat21
Город Осака получил анонимное пожертвование золотом на $3,6 миллиона для ремонта ветхого водопровода
При этом стоимость замены участка водопровода протяжённостью два километра составляет около 3,2 миллионов долларов.

Японский город Осака получил крупный дар в виде слитков золота на сумму 560 миллионов иен (3,6 миллиона долларов США). Анонимный даритель попросил использовать эти слитки конкретно, а именно использовать средства для ремонта ветхих водопроводных труб в городе. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Ратуша города Осака, западная Япония, в январе 2026 года. Фото: Kyodo News via AP

Мэр города Хидэюки Йокояма заявил, что золотые слитки общей массой 21 килограмм были переданы Управлению водоснабжения Осаки ещё в ноябре прошлого года человеком, который очень хочет улучшить состояние водопровода в городе.

"Это ошеломляющая сумма, и я потерял дар речи. Ремонт стареющих водопроводных труб требует огромных инвестиций, и я не могу не выразить свою благодарность за это пожертвование", – сказал Йокояма. 

Мэр подчеркнул, что город будет уважать пожелание дарителя и использует пожертвование для улучшения работы объектов водоснабжения.

Опасения по поводу безопасности водопроводной сети Осаки усилились после того, как в январе прошлого года в городе Ясио, к северу от Токио, на одной из улиц грузовик провалился в огромную яму. К сожалению, инцидент закончился трагически, водителя спасти не удалось. Причиной образования ямы стало повреждение канализационной трубы в префектуре Сайтама.

По словам Эйдзи Котани, представителя водопроводной службы города Осака, в прошлом финансовом году, который закончился в марте 2025 года, под городскими дорогами было зафиксировано 92 случая утечек воды из водопроводных труб.

Население Осаки насчитывает 2,8 миллиона человек, город является столицей западной Японии.

Большая часть основной общественной инфраструктуры Японии была построена в период стремительного послевоенного экономического роста.

По словам Эйдзи Котани, городское развитие в Осаке, региональном коммерческом центре, началось раньше, чем во многих других городах, и водопроводные трубы и другая инфраструктура также устарели раньше. Чиновник заявил, что в Осаке необходимо заменить в общей сложности 259 километров водопроводных труб. Замена участка водопровода протяжённостью два километра обойдется бюджету примерно в 500 миллионов иен (3,2 миллиона долларов США).

#новости #япония #золото #коммунальные услуги #водоснабжение #водопровод #коммунальное хозяйство
Источник: apnews.com
