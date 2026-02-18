Сайт Конференция
crazycat21
Человекоподобный робот китайской компании XPeng «потерпел аварию» во время публичной демонстрации
Робот под названием IRON потерял равновесие и упал на глазах зрителей.

Человекоподобный робот, разработанный китайской компанией XPeng Motors и получивший название IRON был впервые представлен публике в субботу, 14 февраля, в одном из торговых центров на юге Китая. Согласно данных китайских СМИ, ранее он привлек пользователей интернета своей необычно легкой и плавной походкой. Однако дебют этой разработки завершился неудачей. После приветственных аплодисментов публики робот в чёрном костюме и брюках упал "потерпел аварию". Об этом сообщает Business Insider.

Фото: © VCG/VCG via Getty Images

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых робот IRON, двигаясь человеческой походкой к центру сцены, поворачивается лицом к зрителям, но после того, как он поднял руку, то потерял равновесие. Сотрудники компании XPeng бросились на помощь, однако робот упал "лицом" вниз.

Падение вызвало слышимый ропот в зале. Ведущий мероприятия попытался успокоить зрителей, заявив, что роботы, как и люди, "должны преодолевать препятствия на пути к лучшему будущему".

На следующий день генеральный директор компании XPeng Хэ Сяопэн сообщил в социальной сети Weibo, что этот инцидент напомнил ему о "детях, которые учатся ходить".

"После падения их состояние стабилизируется, и следующий шаг – подняться и продолжить идти", – написал он.

XPeng Motors – китайский производитель электромобилей, который, из-за растущей конкуренции в транспортном секторе, выходит за рамки производства легковых автомобилей и расширяет свою деятельность в области авиации и робототехники. Компания продаёт свои электромобили в Азии и Европе, а сейчас выходит на рынки Ближнего Востока и Африки.

Видео с падением робота фирмы XPeng стало вирусным в Китае. Пользователи сети даже поставили под сомнение планы XPeng, выходящие за рамки производства электромобилей.

Business Insider отмечает, что недавний случай – это один из нескольких инцидентов с китайскими человекоподобными роботами. В частности, в апреле 2025 года несколько таких машин споткнулись и упали во время проведения состязаний с бегунами-людьми на полумарафоне в Пекине. А в январе этого года андроидободобный робот компании Unitree во время испытаний нанёс инженеру удар ногой в живот.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #робототехника #роботы #xpeng #человекоподобные роботы
Источник: businessinsider.de
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter