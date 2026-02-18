Сайт Конференция
crazycat21
Новая окраска самолёта Air Force One Трампа будет включать золотой, красный, белый и синий цвета
Оба новых президентских Boeing 747-8i получат новую ливрею в процессе продолжающейся модернизации, а остальные правительственные самолёты будут перекрашены в ходе плановых профилактических работ.

Военно-воздушные силы США вводят новую схему окраски для всего своего парка самолётов, предназначенных для перевозки ключевых правительственных чиновников и первых лиц государства, включая самолеты нового поколения Air Force One. Под таким обозначением числятся самолёты президента страны. Цветовая палитра новой ливреи правительственных бортов содержит красный, белый, тёмно-синий и золотой цвета. Об этом ведомство проинформировало 17 февраля, сообщает Reuters.

Air Force One в нынешней окраске. Фото: ВВС США

Новая окраска отличается от нынешней двухцветной бело-голубой ливреи, которая существует ещё со времени президента Джона Кеннеди, и возрождает элементы предложенной Дональдом Трампом во время его первой каденции красно-бело-синей схемы. Однако от предложения отказались ещё в 2022 году, поскольку ВВС пришли к выводу, что более тёмные цвета могут вызвать проблемы с перегревом самолётов.

Новая схема окраски будет применена к VC-25B – военное обозначение Boeing 747-8i, которые будут используются в качестве бортов Air Force One. Сейчас в парке ВВС США два таких самолёта, оба в бело-голубой ливрее.

Программа Air Force One предполагает переоборудование двух самолётов 747-8i в специализированные лайнеры, оснащенные передовыми системами связи и обороны, которые станут следующим поколением президентских самолётов США. Однако работы по переоборудованию машин отстают от графика на четыре года, и теперь ожидается, что самолёты будут поставлены только в 2028 году.

В качестве временной меры правительство США обратилось к оборонному подрядчику L3Harris Technologies с просьбой о модернизации самолета Boeing 747-8i, подаренного Катаром в 2025 году. Тогда же Белый дом попросил ВВС оперативно модернизировать этот лайнер для использования в качестве борта Air Force One.

Кроме того, в ВВС сообщили, что новую ливрею получат четыре Boeing 757-200, которые используются для перевозки вице-президента, членов кабинета министров, членов Конгресса и других высокопоставленных правительственных чиновников. Эти машины получат новую окраску во время проведения плановых профилактических работ. Один из этих самолётов уже перекрашен и должен быть поставлен в ближайшие месяцы.

Военно-воздушные силы не предоставили информации, как новая схема окраски решает проблемы с возможным перегревом, из-за чего предыдущая администрация Байдена отклонила предложение Трампа, посчитав, что оно может за собой дополнительные инженерные работы и затраты, а также займёт много времени.

Программа Air Force One столкнулась с задержками и перерасходом средств с тех пор, как в 2018 году компания Boeing заключила контракт с фиксированной ценой в размере 3,9 миллиарда долларов на поставку двух модернизированных самолетов 747-8 для замены нынешнего парка. Стоимость текущего проекта Boeing по созданию двух новых самолетов превышает 5 миллиардов долларов. Нынешние самолеты Air Force One были приняты в эксплуатацию в 1990 году.

#новости #сша #дональд трамп #самолеты #boeing #air force one #vc-25b #boeing 747-8i
Источник: reuters.com
