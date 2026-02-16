Первоначальная демонстрация жизнеспособности одного из многих амбициозных проектов администрации Трампа.

Министерства энергетики и обороны США впервые перевезли небольшой ядерный реактор на грузовом самолете из Калифорнии в Юту. Транспортировка осуществлялась 15 февраля и являлась демонстрацией потенциала быстрого развёртывания объектов ядерной энергетики для военных и гражданских нужд. Об этом сообщает Reuters.

Министр энергетики США Крис Райт и заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи на борту грузового самолета C-17 рядом с реактором. Фото: Reuters

Согласно данным агентства, ведомства совместно с калифорнийской компанией Valar Atomics доставили один из её микрореакторов на самолёте C-17 на авиабазу Хилл в штате Юта. Реактор был без топлива. При этом министр энергетики Крис Райт и заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи находились на борту C-17 вместе с реактором и его компонентами. Чиновники назвали транспортировку изделия прорывом для американской ядерной энергетики и военной логистики.

Как сообщает Reuters, администрация президента Дональда Трампа рассматривает малые ядерные реакторы в качестве одного из инструментов для наращивания производства энергии в США. В мае 2025 года американский лидер издал четыре указа, направленных на наращивание внутреннего ядерного потенциала для удовлетворения растущего спроса на энергию в целях обеспечения национальной безопасности и для развития конкурентоспособного искусственного интеллекта.

В декабре 2025 года министерство энергетики выделило два гранта для ускорения разработки малых модульных реакторов.

Сторонники микрореакторов позиционируют их как источники энергии, которые можно доставлять в отдалённые и труднодоступные районы, то есть в качестве альтернативы дизельным генераторам, требующим постоянных поставок топлива. Однако скептики утверждают, что отрасль не доказала способность малых ядерных реакторов вырабатывать электроэнергию по приемлемой цене.

Как заявил Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики в Союзе обеспокоенных ученых, внедрение микрореакторов является экономически нецелесообразным. Даже если эти устройства будут работать согласно проекту, они будут производить электроэнергию по более высокой стоимости, чем крупные реакторы.

Министр энергетики США Крис Райт отметил, что его ведомство планирует к 4 июля довести три микрореактора до "критического состояния" – момента, когда ядерная реакция будет поддерживаться самостоятельно.

По словам генерального директора Valar Atomics Исайи Тейлора, микрореактор, который транспортировали на авиабазу Хилл, имеет размер чуть более минивэна и может генерировать до 5 мегаватт электроэнергии, что достаточно для обеспечения электричеством 5000 домов. Реактор начнёт работу в июле с мощностью 100 киловатт, достигнет пика в 250 киловатт в этом году, после чего выйдет на полную мощность.

Компания Valar надеется начать продажу электроэнергии в тестовом режиме в 2027 году и перейти к полноценной коммерческой эксплуатации в 2028 году. Однако Тейлор отметил, что несмотря на то, что частная промышленность финансирует собственную разработку ядерных технологий, ей также необходимо, чтобы федеральное правительство предприняло ряд мер, позволяющих наладить производство ядерного топлива и обогащение урана на месте.

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что топливо для реактора компании Valar будет доставляться с объекта Национальной безопасности в штате Невада на объект в Сан-Рафэле [штат Калифорния, прим.].

Однако, по словам Эдвина Лаймана, даже небольшие генераторы приводят к образованию значительного количества радиоактивных отходов. Другие эксперты утверждают, что проектировщики не обязаны учитывать отходы на начальном этапе, за исключением наличия плана по их утилизации.

Согласно данным Reuters, вопрос утилизации отходов от ядерных микрореакторов пока остаётся нерешённым. Однако министерство энергетики США ведёт переговоры с несколькими штатами о размещении на их территории площадок для переработки отработанного топлива или захоронения отходов.