Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Германия заключила с фирмой Polaris контракт на разработку гиперзвукового летательного аппарата
Готовность испытательного аппарата к полётам запланирована на 2027 год.

Германия заключила контракт с компанией Polaris Spaceplanes на разработку и лётные испытания двухступенчатого многоразового гиперзвукового испытательного аппарата. Новая платформа должна быть создана в рамках реализации программы Hypersonic Test and Experimentation Vehicle (HYTEV). Её концепция разрабатывалась в период с 2024 по 2025 годы , а готовность к испытательным полётам запланирована на конец 2027 года. Об этом сообщает Defense Post.

Художественное изображение гиперзвуковых испытательных аппаратов. Изображение: Polaris Spaceplanes

Может быть интересно

HYTEV предназначен для использования в качестве гиперзвукового испытательного средства и экспериментальной платформы для поддержки оборонных, научных и институциональных исследований. Дополнительной опцией является возможность применения аппарата в качестве космического самолёта для проведения разведки из-за пределов атмосферы.

"Мы невероятно гордимся неизменным доверием Бундесвера к нашим компетенциям. Насколько нам известно, контракт на поставку аналогичной системы никогда ранее не заключался ни с одной организацией в Европе, а возможно, и во всем мире. Мы с нетерпением ждём начала захватывающего и весьма амбициозного проекта", – говорится в заявлении Polaris Spaceplanes.

Новая концепция предусматривает горизонтальный взлёт и посадку по самолётному типу, обычный полёт и полёт в крейсерском режиме с использованием пары турбовентиляторных двигателей. Верхняя ступень использует исключительно тягу ракетных двигателей. Эти двигатели должны разогнать аппарат до гиперзвуковой скорости перед разделением ступеней. Верхняя (вторая) ступень может быть сконфигурирована либо для размещения экспериментальной полезной нагрузки, либо для запуска малых спутников.

По размерам и максимальной взлётной массе перспективный летательный аппарат сопоставим с истребителем. Сообщается, что он будет способен вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 1000 килограммов.

Defense Post отмечает, что компания Polaris Spaceplanes параллельно разрабатывает ключевые технологии двигательных установок. В 2023 году фирма уже получила контракт на разработку линейного аэродинамического ракетного двигателя для демонстрационного образца космического самолёта и завершила испытания системы зажигания в полёте в 2024 году. Двигатель, получивший обозначение AS-1, с тех пор прошел испытания на малогабаритных демонстрационных образцах MIRA II и MIRA III компании. Они проходят тестирование уже более года и к настоящему времени достигли нескольких важных результатов.

#новости #космос #авиация #гиперзвук #гиперзвуковой аппарат
Источник: thedefensepost.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
2
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
2
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
2
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
В США провели испытания недорогой высокоточной ракеты Rusty Dagger
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
5
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
13
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

serascer
22:07
Ну наверное потому что это стоить будет весьма не мало? Раза в 2 дороже минимум
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Китя.
22:06
Слилось ты с поддельными тестами. любуйся. как был амуда калом так им и останется.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:05
кукуруза у тебя, а не проц
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:04
Слейся уже в унитаз
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:04
Слилось позорище конченное
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
22:00
или сюда https://fpstest.me/cpu/ryzen-7-9800x3d-vs-core-i7-14700k/?ysclid=ml9tjki4tq514778289
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
22:00
а лучше зайди да посмотри сюда https://technical.city/ru/cpu/Core-i7-14700K-protiv-Ryzen-7-9800X3D?ysclid=ml9tjxhsft631425334
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:59
вот глянь. Так что слил смерися.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
lighteon
21:28
Кстати. А зачем юзать старый драйвер для Pascal/Maxwell, если ЯТХ 6ххх ещё не вышли и карта предтоп? о_О Да и проц предтоп...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
21:19
ну давай браток, кб77 вер 2.31, 2к - впечатляющие без трассировки и аппсекйлеров
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter