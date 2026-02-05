Готовность испытательного аппарата к полётам запланирована на 2027 год.

Германия заключила контракт с компанией Polaris Spaceplanes на разработку и лётные испытания двухступенчатого многоразового гиперзвукового испытательного аппарата. Новая платформа должна быть создана в рамках реализации программы Hypersonic Test and Experimentation Vehicle (HYTEV). Её концепция разрабатывалась в период с 2024 по 2025 годы , а готовность к испытательным полётам запланирована на конец 2027 года. Об этом сообщает Defense Post.

Художественное изображение гиперзвуковых испытательных аппаратов. Изображение: Polaris Spaceplanes

Может быть интересно

HYTEV предназначен для использования в качестве гиперзвукового испытательного средства и экспериментальной платформы для поддержки оборонных, научных и институциональных исследований. Дополнительной опцией является возможность применения аппарата в качестве космического самолёта для проведения разведки из-за пределов атмосферы.

"Мы невероятно гордимся неизменным доверием Бундесвера к нашим компетенциям. Насколько нам известно, контракт на поставку аналогичной системы никогда ранее не заключался ни с одной организацией в Европе, а возможно, и во всем мире. Мы с нетерпением ждём начала захватывающего и весьма амбициозного проекта", – говорится в заявлении Polaris Spaceplanes.

Новая концепция предусматривает горизонтальный взлёт и посадку по самолётному типу, обычный полёт и полёт в крейсерском режиме с использованием пары турбовентиляторных двигателей. Верхняя ступень использует исключительно тягу ракетных двигателей. Эти двигатели должны разогнать аппарат до гиперзвуковой скорости перед разделением ступеней. Верхняя (вторая) ступень может быть сконфигурирована либо для размещения экспериментальной полезной нагрузки, либо для запуска малых спутников.

По размерам и максимальной взлётной массе перспективный летательный аппарат сопоставим с истребителем. Сообщается, что он будет способен вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 1000 килограммов.

Defense Post отмечает, что компания Polaris Spaceplanes параллельно разрабатывает ключевые технологии двигательных установок. В 2023 году фирма уже получила контракт на разработку линейного аэродинамического ракетного двигателя для демонстрационного образца космического самолёта и завершила испытания системы зажигания в полёте в 2024 году. Двигатель, получивший обозначение AS-1, с тех пор прошел испытания на малогабаритных демонстрационных образцах MIRA II и MIRA III компании. Они проходят тестирование уже более года и к настоящему времени достигли нескольких важных результатов.