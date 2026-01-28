Официальный Стокгольм стал присматриваться к европейскому ядерному оружию.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна провела предварительные переговоры с Францией и Великобританией о возможном сотрудничестве в области ядерного оружия. Об этом сообщает популярный на Западе профильный ресурс Breaking Defense со ссылкой на шведскую общественную телерадиокомпанию SVT.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: SCANPIX/TT NEWS AGENCY/Jessica Gow

Никаких конкретных предложений или сроков озвучено не было. При этом Кристерссон подчеркнул, что переговоры являются предварительными и находятся на ранней стадии. Однако, как отмечает издание, заявление главы правительства Скандинавской страны знаменуют собой заметное изменение тона официального Стокгольма в отношении деликатного для Швеции вопроса ядерного сдерживания в Европе.

Заявление Ульфа Кристерссона прозвучало на фоне более широких дискуссий об укреплении самостоятельности Европы в сфере безопасности из-за неопределённости, связанной с долгосрочными обязательствами Соединённых Штатов, а также сохраняющейся геополитической напряжённости.

"Франция иногда, даже публично, проявляет интерес к обсуждению возможностей ядерного оружия с другими европейскими странами", – заявил Кристерссон.

Breaking Defense отмечает, что заявление главы правительства Швеции прозвучало всего спустя несколько дней после того, как Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны. В этом документе содержится двойное послание [вероятно, европейцам, прим.] о том, как Штаты будут противостоять России. Во-первых, этот наращивание собственных ядерных сил. Во-вторых, это сокращение американских войск в Европе и передача европейским государствам самостоятельности в вопросах обороны.

На вопрос о том, как он реагирует на запросы Франции о сотрудничестве в области ядерного оружия, Кристерссон ответил: "Я говорю, что, вступив в НАТО, мы принимаем активное участие во всех дискуссиях, в том числе и в европейских, касающихся ядерного оружия. Не для того, чтобы его применяли, а до тех пор, пока опасные страны обладают ядерным оружием, здравые демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию".

В данном случае понятно, что под "опасными" странами, обладающими ядерным оружием Ульф Кристерссон подразумевает Россию. Зато саму Швецию он считает "здравой демократией".

На уточняющий вопрос о том, может ли Швеция участвовать вместе с Францией в ядерной программе, Кристерссон дал утвердительный ответ. Затем он добавил, что такие обсуждения уже начались.

"В настоящее время мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие – это исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами", – сказал Кристерссон.

При этом политик сказал, что в данном вопросе "не стоит забегать вперёд". Однако добавил, что Швеция, которая является членом НАТО, полностью вовлечена во все процессы. В настоящее время Стокгольм не видит необходимости в размещении на своей территории ядерного оружия в мирное время, так же как и не видит необходимости в размещении иностранных военных контингентов в мирное время.