Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна провела предварительные переговоры с Францией и Великобританией о возможном сотрудничестве в области ядерного оружия. Об этом сообщает популярный на Западе профильный ресурс Breaking Defense со ссылкой на шведскую общественную телерадиокомпанию SVT.
Никаких конкретных предложений или сроков озвучено не было. При этом Кристерссон подчеркнул, что переговоры являются предварительными и находятся на ранней стадии. Однако, как отмечает издание, заявление главы правительства Скандинавской страны знаменуют собой заметное изменение тона официального Стокгольма в отношении деликатного для Швеции вопроса ядерного сдерживания в Европе.
Заявление Ульфа Кристерссона прозвучало на фоне более широких дискуссий об укреплении самостоятельности Европы в сфере безопасности из-за неопределённости, связанной с долгосрочными обязательствами Соединённых Штатов, а также сохраняющейся геополитической напряжённости.
"Франция иногда, даже публично, проявляет интерес к обсуждению возможностей ядерного оружия с другими европейскими странами", – заявил Кристерссон.
Breaking Defense отмечает, что заявление главы правительства Швеции прозвучало всего спустя несколько дней после того, как Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны. В этом документе содержится двойное послание [вероятно, европейцам, прим.] о том, как Штаты будут противостоять России. Во-первых, этот наращивание собственных ядерных сил. Во-вторых, это сокращение американских войск в Европе и передача европейским государствам самостоятельности в вопросах обороны.
На вопрос о том, как он реагирует на запросы Франции о сотрудничестве в области ядерного оружия, Кристерссон ответил: "Я говорю, что, вступив в НАТО, мы принимаем активное участие во всех дискуссиях, в том числе и в европейских, касающихся ядерного оружия. Не для того, чтобы его применяли, а до тех пор, пока опасные страны обладают ядерным оружием, здравые демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию".
В данном случае понятно, что под "опасными" странами, обладающими ядерным оружием Ульф Кристерссон подразумевает Россию. Зато саму Швецию он считает "здравой демократией".
На уточняющий вопрос о том, может ли Швеция участвовать вместе с Францией в ядерной программе, Кристерссон дал утвердительный ответ. Затем он добавил, что такие обсуждения уже начались.
"В настоящее время мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие – это исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами", – сказал Кристерссон.
При этом политик сказал, что в данном вопросе "не стоит забегать вперёд". Однако добавил, что Швеция, которая является членом НАТО, полностью вовлечена во все процессы. В настоящее время Стокгольм не видит необходимости в размещении на своей территории ядерного оружия в мирное время, так же как и не видит необходимости в размещении иностранных военных контингентов в мирное время.