Эта страна предпринимает шаги по эскалации напряжённости в Балтийском море

Пограничная служба Финляндии занимается созданием центра морского наблюдения в Балтийском море, а точнее в части его акватории – Финском заливе. Соответствующее заявление сделал командующий береговой обороной Финского залива Микко Симола. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания страны Yle. Целью нововведения является повышение способности реагировать на инциденты в территориальных водах и в исключительной экономической зоне. На решение о создании нового "мониторингового" органа повлияли повреждения кабелей в Балтийском море. Точная дата открытия центра пока не определена.

Командующий Береговой охраной Финского залива Микко Симола. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Может быть интересно

Отмечено, что в проекте будут участвовать все страны региона Балтийского моря, однако ведущая роль в нём останется за Финляндией. Проект осуществляется совместно с Еврокомиссией. Учитывая приведённую информацию, можно сделать вывод о том, что страны Европы уже в открытую взяли курс на эскалацию в Балтийском море. Во-первых, в проекте по "мониторингу" будут участвовать все страны региона, а это Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Швеция. Но впереди всех на этот раз оказалась Финляндия.

Все государства являются членами НАТО. Отношение данного военно-политического блока к России известно. Во-вторых, реализация проекта осуществляется при поддержке Еврокомиссии. Отношение данного общеевропейской организации к России также известно. В-третьих, под реакцию на инциденты в исключительной экономической зоне (международные воды) при желании можно подтянуть что угодно.