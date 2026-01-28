Сайт Конференция
crazycat21
Правительство Болгарии одобрило закупку противокорабельной системы NSM для защиты побережья страны
Выполнение контракта запланировано на конец 2030 года.

Кабинет министров Болгарии одобрил системы береговой противокорабельной обороны Naval Strike Missile Coastal Defence System (NSM). Береговой ракетный комплекс предназначен для укрепления обороноспособности страны на побережье Чёрного моря. Об этом сообщает Defense Post.

Система Naval Strike Missile Coastal Defense System. Фото: Kongsberg

Закупка будет осуществлена в рамках соглашения о продаже военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sale, FMS) с США. Данный механизм ранее использовался официальной Софией для приобретения истребителей F-16 Block 70 и бронемашин Stryker.

Государственный департамент США уже одобрил потенциальную продажу Болгарии по программе FMS на сумму около 620 миллионов долларов, которая включает в себя систему береговой обороны с противокорабельными ракетами, боеприпасы [вероятно, речь идёт о дополнительном боекомплекте, прим] и транспортно-заряжающие машины.

Согласно документу, представленному в болгарский парламент, проект предусматривает два отдельных контракта. Один, стоимостью 205 миллионов долларов, предполагает приобретение берегового ракетного комплекса для ВМС Болгарии, второй, стоимостью 3 миллиона долларов, – покупку соответствующей системы управления и контроля. Однако закупка боеприпасов в рамках соответствующих контрактов "пока не подтверждена".

После одобрения кабинетом министров инвестиционное предложение было представлено парламенту. После утверждения министерство обороны Болгарии приступит к подписанию контрактов. Сообщается, что большая часть платежей будет произведена в 2020-2030 годах, а полная реализация проекта запланирована на конец 2030 года.

Приобретение является частью более широких усилий властей Болгарии по перевооружению в рамках Программы инвестиций в вооруженные силы и Программы развития оборонного потенциала до 2032 года, при этом финансирование полностью осуществляется за счет национальных ресурсов.

Система береговой обороны Naval Strike Missile Coastal Defence System разработки норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace включает в себя пусковые установки для противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), интегрированный радар морского наблюдения и слежения, а также усовершенствованную систему управления огнём.

Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели на дальности, превышающей 100 морских миль (185 километров). Она оснащена боевой частью массой 226 килограммов, обладает возможностями полёта на малой высоте над поверхностью моря и выполнения противозенитных манёвров.

#новости #сша #военные новости #ракеты #болгария #черное море #nsm #kongsberg #naval strike missile #foreign military sale
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter