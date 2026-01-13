Сайт Конференция
crazycat21
Дания и Гренландия проведут переговоры с Вэнсом и Рубио на фоне угроз Трампа захватить остров
После событий в Венесуэле от Трампа можно ожидать чего угодно, поэтому, в Европе, похоже, не на шутку испугались.

Главы МИД Дании и Гренландии встретятся 14 января с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио из-за стремления американского лидера Дональда Трампа взять под контроль арктический остров. Об этом заявил глава датского внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

Столица Гренландии город Нуук. Фото: © Getty Images / Leon Neal

По данным информационного агентства, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его гренландская коллега Вивиан Моцфельдт запросили встречу с Рубио после того, как Трамп недавно усилил угрозы захватить Гренландию. В настоящее время крупнейший в мире остров входит в состав Королевства Дания на правах автономии.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс также хотел принять участие во встрече, и он будет ее организатором, поэтому встреча состоится в Белом доме. Причина, по которой мы добивались предоставленной нам встречи, заключалась в желании перенести всю эту дискуссию... в переговорную комнату, где мы могли бы смотреть друг другу в глаза и обсуждать эти вопросы",– заявил Расмуссен журналистам.

Reuters напоминает, что впервые Трамп озвучил идею о передаче контроля над Гренландией Соединённым Штатам ещё в 2019 году, во время своего первого президентского срока. При этом его замысел сталкивается с противодействием в Вашингтоне, в том числе и со стороны членов республиканской партии.

По данным агентства, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что на следующей неделе он вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт примет участие во встрече с генсеком блока НАТО Марком Рютте для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Встреча состоится в Брюсселе. Согласно заявлению главы датского военного ведомства, официальный Копенгаген планирует усилить своё военное присутствие в Арктике, при этом другие страны Североатлантического альянса примут участие в военных учениях, запланированных на этот год.

"В последние несколько лет для Дании было приоритетной задачей вести дискуссии внутри НАТО, и, что не менее важно, привлекать больше внимания со стороны НАТО к вопросам, касающимся присутствия НАТО в Арктике и вокруг нее", – сказал Поульсен.

#новости #политика #нато #трамп #дания #гренландия #рютте #вэнс #greenland #donald john trump
Сейчас обсуждают

DIP32
17:20
А что им напрягаться. Со времен майнинга привыкли стричь лохов по тройной цене.
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
DIP32
17:20
Похоже после лафы майнинга производители электроники просто ох...ели, решив, что можно и дальше стричь лохов по тройной и более цене. Плюс еще глобальная инфляция по миру: доллар и евро теряют свои ст...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Иван Капорцев
17:10
Вы бы хоть читали что пишете. Это во первых, а во вторых Vik-on не моддер, а классный профи-ремонтник электроники (матери, видюхи и прочее). Это во-вторых. Достаточно посмотреть его канал на ЮТубе
Российский моддер переделал ОЗУ из ноутбука в кастомную DIMM-память для ПК
Родион Вестов
17:10
Да, понято, что и Гренландия и Канада будут под США. Это уже решенный вопрос. И не каким то там сумасшедшим Трампом. Это единственный выход для подыхающего гегемона. Все что мог сожрал, теперь жрет се...
Дания и Гренландия проведут переговоры с Вэнсом и Рубио на фоне угроз Трампа захватить остров
Родион Вестов
17:02
Вообще-то, наоборот, это без учета новых территорий данные. Поскольку переписи там еще не было. А так 150 миллионов где-то по минимуму сегодня.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Evgeniy Dyachkov
16:46
Живу в Белгородской области и вместо новых HDD в NAS купил ИБП для котла с 150А аккумом и инверторного гену и ничуть не пожалел.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Forky
16:45
В 14-м году чипсет Z790?
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Evgeniy Dyachkov
16:43
В 2011 такие объёмы и дома, шо то не верится...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Родион Вестов
16:42
Правильного ответа не знаю, но ваш осуждаю... Очень "логично").
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Родион Вестов
16:41
Наверно для тебя, как русофоба, вообще все российское не может быть качественным. Ну это норм, для тебя. Единственно, не надо о своей болезни всем вокруг кричать, если не спрашивают.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
