После событий в Венесуэле от Трампа можно ожидать чего угодно, поэтому, в Европе, похоже, не на шутку испугались.

Главы МИД Дании и Гренландии встретятся 14 января с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио из-за стремления американского лидера Дональда Трампа взять под контроль арктический остров. Об этом заявил глава датского внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

Столица Гренландии город Нуук. Фото: © Getty Images / Leon Neal

По данным информационного агентства, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его гренландская коллега Вивиан Моцфельдт запросили встречу с Рубио после того, как Трамп недавно усилил угрозы захватить Гренландию. В настоящее время крупнейший в мире остров входит в состав Королевства Дания на правах автономии.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс также хотел принять участие во встрече, и он будет ее организатором, поэтому встреча состоится в Белом доме. Причина, по которой мы добивались предоставленной нам встречи, заключалась в желании перенести всю эту дискуссию... в переговорную комнату, где мы могли бы смотреть друг другу в глаза и обсуждать эти вопросы",– заявил Расмуссен журналистам.

Reuters напоминает, что впервые Трамп озвучил идею о передаче контроля над Гренландией Соединённым Штатам ещё в 2019 году, во время своего первого президентского срока. При этом его замысел сталкивается с противодействием в Вашингтоне, в том числе и со стороны членов республиканской партии.

По данным агентства, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что на следующей неделе он вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт примет участие во встрече с генсеком блока НАТО Марком Рютте для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Встреча состоится в Брюсселе. Согласно заявлению главы датского военного ведомства, официальный Копенгаген планирует усилить своё военное присутствие в Арктике, при этом другие страны Североатлантического альянса примут участие в военных учениях, запланированных на этот год.