Чтобы убедить бельгийские власти, ЕК решила лишить права вето отдельные страны при продлении санкций в отношении РФ.

После февраля 2022 года страны коллективного Запада заморозили суверенные активы России, размещённые на счетах иностранных финансовых учреждений. Европейские политики уже тогда поднимали вопрос о том, как бы использовать эти средства под благим видом оказания помощи Украине.

Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото. Источник: соцсети

В настоящее время, когда США дистанцировались от дальнейшей финансовой поддержки Киева, а собственные средства у стран Евросоюза на эту поддержку закончились, разговоры об экспроприации российских средств ведутся с новой силой. Однако даже среди стран Европы такой шаг не находит одобрения. В частности, против выступает Бельгия, поскольку именно на счетах бельгийского депозитария Euroclear и хранится большая часть замороженных средств России. Власти страны справедливо полагают, что изъятие активов впоследствии сильно ударит по экономике самой Бельгии, поскольку Москва может добиться возвращения средств в судебном порядке. Поэтому Еврокомиссия намерена убедить Бельгию использовать средства РФ. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ЕК предлагает юридическое решение, чтобы развеять опасения Бельгии по поводу "кошмарного сценария" для неё, если 140 миллиардов евро из российских средств будут использованы для предоставления кредита Украине.

Еврокомиссия хочет, чтобы 27 стран-членов ЕС согласились предоставить Киеву замороженные миллиарды евро на саммите Европейского совета в этом месяце. Однако Бельгия сопротивляется этому, опасаясь, что она окажется в затруднительном положении, если деньги придётся вернуть в Россию.

Однако пять дипломатов и чиновников Евросоюза заявили, что в настоящее время ведётся разработка правовой базы, чтобы этого не случилось. Ожидается, что полное решение по кредиту будет представлено в среду, 3 декабря.

По данным Politico, больше всего власти Бельгии опасаются, что если Украина получит кредит в размере 140 миллиардов евро, то какая-нибудь "пророссийская" страна (подразумеваются Венгрия и Словакия) может наложить вето на режим продления санкций ЕС в отношении России. После этого Бельгии придётся немедленно вернуть Москве недостающие миллиарды.

Чтобы убедить Бельгию, Еврокомиссия решила лишить отдельные страны ЕС возможности отменять санкции. Именно это сейчас может сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Продление санкций осуществляется каждые полгода и требует единогласного решения всех стран-участниц объединения.

Теперь ЕК видит возможность обхода этого. Она хочет прибегнуть к пункту статьи 122 Договора о ЕС, который позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономической ситуации". В Еврокомиссии хотят подать это так, что с учётом огромных финансовых ставок в конкретном случае квалифицированного решения большинства стран будет достаточно для продления санкционного режима. Один из дипломатов заявил, что такая стратегия является способом заручится поддержкой Бельгии.

Politico отмечает, что отсутствие соглашения между странами ЕС ставит Украину в весьма трудное положение при продолжающемся конфликте, поскольку её собственная казна опустеет уже в апреле. Альтернативой для Европы является дальнейшее финансирование Киева за счёт налогоплательщиков ЕС.

Ключевым вопросом является то, удовлетворит ли последняя юридическая "гимнастика" Еврокомиссии премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и побудит ли его разрешить разморозку российских средств из депозитария Euroclear в Брюсселе.