crazycat21
Дания приобрела системы ПВО производства норвежской фирмы Kongsberg на 500 миллионов евро
Достижение боеготовности комплексов ожидается в 2028 году

Власти Дании подписали контракт стоимостью 500 миллионов евро (579 миллионов долларов США) на поставку зенитно-ракетных комплексов NASAMS производства норвежской оборонной фирмы Kongsberg. Об этом сообщает Defense Post.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Фото: Kongsberg

Отмечено, что министерство обороны Дании, которое ранее арендовало системы NASAMS, заявило в сентябре текущего года, что рассматривает возможность покупки таких систем наряду с французскими VL MICA и немецкими IRIS-T для обеспечения собственной противовоздушной обороны в диапазоне средней дальности. Согласно данным профильных ресурсов, предполагается, что первые компоненты системы NASAMS будут переданы датской стороне к 2026 году. Достижение полной боевой готовности систем ожидается в 2028 году.

После завершения поставок и постановки на боевое дежурство Дания станет четырнадцатой по счёту страной, эксплуатирующей систему NASAMS, и восьмой в составе блока НАТО. Как заявил Эйрик Ли, президент Kongsberg Defence & Aerospace, поставки комплексов NASAMS Дании будут способствовать укреплению противовоздушной обороны в Северном регионе [вероятно, подразумевалась Северная Европа, прим.]. Согласно данным Defense Post, в настоящее время операторами систем NASAMS являются несколько государств, среди которых сама Норвегия, Нидерланды, Латвия и Украина.

Система NASAMS представляет собой модульную систему с открытой архитектурой, которая объединяет центр распределения огня и пусковые установки норвежской компании с радаром AN/MPQ-64F1 Sentinel от американской оборонной фирмы Raytheon. Комплекс предназначен для защиты от различных угроз: самолётов, вертолётов, ракет и беспилотников. Основным боеприпасом системы является ракета AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" от Raytheon, однако система также может использовать AMRAAM-Extended Range для борьбы с угрозами на большой дальности и ракеты AIM-9X Sidewinder для перехвата целей на близкой дистанции. Defense Post сообщает, что в сентябре текущего года США одобрили возможную продажу Дании до 340 ракет Sidewinder.


Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter