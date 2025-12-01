Власти Литвы по-прежнему продолжают обвинять в инцидентах соседнюю Белоруссию.

Аэропорт столицы Литвы, города Вильнюса, 30 ноября в очередной раз приостанавливал свою работу из "предполагаемых" воздушных шаров в воздушном пространстве авиационного узла. Этот случай стал последним в серии сбоев в работе аэропорта, возникшим по аналогичным причинам, сообщает Reuters.

Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock

По данным агентства, за последнее время воздушное сообщение в Европе неоднократно "оказывалось в хаосе" из-за "вторжений" беспилотников. Инциденты происходили, в том числе, в Копенгагене и Брюсселе, а аэропорт Вильнюса с начала октября приостанавливал свою работу по меньшей мере 10 раз.

В Литве заявили, что воздушные шары (метеозонды) задействованы в осуществлении контрабанды на территорию прибалтийской республики и обвинили президента соседней Белоруссии Александра Лукашенко в допущении такой практики, назвав её формой "гибридной атаки".

В октябре власти Литвы закрыли оба пункта пропуска на границе с Белоруссией из-за метеозондов. Позже пропуск был возобновлён, поскольку нарушения воздушного пространства на время, похоже, прекратились.

В свою очередь, Александр Лукашенко назвал закрытие пунктов пропуска "безумной аферой" и обвинил Запад в ведении гибридной войны против Белоруссии и России.