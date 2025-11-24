Сайт Конференция
crazycat21
Корабль Великобритании сопровождал российские корвет и танкер в проливе Ла-Манш
Рутинную работу моряков по наблюдению в британском минобороны называют "перехватом"

Министерство обороны Великобритании заявило, что британский патрульный корабль "перехватил" российские корвет и танкер, следовавшие через пролив Ла-Манш, а затем взял их на сопровождение. При этом в оборонном ведомстве добавили, что активность ВМФ России в британских водах за последние два года увеличилась на 30%. Об этом сообщает Associated Press.

Патрульный корабль HMS Severn Королевского флота. Фото: Caroline Davies/MOD/wikipedia.org

По данным минобороны Великобритании в течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn "перехватил" российские корвет "Стойкий" и танкер "Ельня" при проходе водами пролива. В итоге, Severn передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов Бретани. Министерство также сообщило, что дополнительно к кораблям, развёрнутых вдоль береговой линии Великобритании, отправило в Исландию три патрульных самолёта P-8 Poseidon для контроля за российскими кораблями и подводными лодками в Северной Атлантике и Арктике.

Associated Press отмечает, что новость о так называемом "перехвате" кораблей появилась спустя всего несколько дней после заявления министра обороны Джона Хили о том, что российский разведывательный корабль "Янтарь" якобы направил лазеры в глаза пилотов самолётов Королевских ВВС, направленных для отслеживания его действий у шотландских берегов. Действия "Янтаря" были названы "безрассудными и опасными". Хили также заявил, что Великобритания готова ответить на любые вторжения в её территориальные воды.

Необходимо отметить, что когда британцы воинственно заявляют о "перехвате" российских кораблей, то они себе льстят. Дело в том что патрульный корабль HMS Severn водоизмещением 1700 тонн вооружён только 20-мм автоматической пушкой Oerlikon и парой универсальных пулемётов. В то же время корвет ВМФ России имеет полный набор вооружения, включая противокорабельные ракеты. Даже если бы британцы и хотели "перехватить" отряд российских кораблей, то сделать бы этого не смогли. Поэтому им оставалось только наблюдать.

Сейчас обсуждают

CoverLocker
04:00
Почему сразу "хотелок"? Она бы примерно столько стоила если бы не ии-бум и заливание ковида триллионами денег.
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
CoverLocker
03:52
Благодаря удару произошла дегазация мантии. Иначе была бы еще одна Венера.
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Iezon Din'alt
03:50
Можно орать и материться , обязываться и плеваться, но самое главное тут , что эти не товарищи никому вообще занимают свои места занимаясь ничего не деланьем и бесконечной демогогией.. их все высказыв...
Фон дер Ляйен заявила о недопустимости изменения границ Украины силой и сокращения численности ВСУ
E. S.
03:23
Эх молодёжь... Ничего ты вы не видели, кхе-хе. Помню, помню те времена, кхе-кхе О-хо-хошеньки.. Да было время, как же, и Тею помним, и Луну...
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
32Влад32
02:49
Это ты скажешь зелененьким человечкам, когда они к тебе придут.
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
32Влад32
02:45
Привези. Если пустят туда, а потом обратно. Ну и сразу запчастей прихвати, чтобы потом не искать долго.
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
elektrokat
02:44
Надо просто поднять цены
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
32Влад32
02:44
Что, еще не везде свет вырубили? Мы же точно знаем, что лучше всех делают авто на Украине.
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Евгений Васютин
02:38
вы говорите странные вещи. Кому должна? Это коммерческое предприятие и товар выпускается по закону спроса и предложения, а не ваших хотелок
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
козлина
02:16
ржавый, текущий, гремящий оверпрайсовый продукт - только для совсем отбитых, остальным она даром не впёрлась
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
