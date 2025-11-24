Рутинную работу моряков по наблюдению в британском минобороны называют "перехватом"

Министерство обороны Великобритании заявило, что британский патрульный корабль "перехватил" российские корвет и танкер, следовавшие через пролив Ла-Манш, а затем взял их на сопровождение. При этом в оборонном ведомстве добавили, что активность ВМФ России в британских водах за последние два года увеличилась на 30%. Об этом сообщает Associated Press.

Патрульный корабль HMS Severn Королевского флота. Фото: Caroline Davies/MOD/wikipedia.org

По данным минобороны Великобритании в течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn "перехватил" российские корвет "Стойкий" и танкер "Ельня" при проходе водами пролива. В итоге, Severn передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у берегов Бретани. Министерство также сообщило, что дополнительно к кораблям, развёрнутых вдоль береговой линии Великобритании, отправило в Исландию три патрульных самолёта P-8 Poseidon для контроля за российскими кораблями и подводными лодками в Северной Атлантике и Арктике.

Associated Press отмечает, что новость о так называемом "перехвате" кораблей появилась спустя всего несколько дней после заявления министра обороны Джона Хили о том, что российский разведывательный корабль "Янтарь" якобы направил лазеры в глаза пилотов самолётов Королевских ВВС, направленных для отслеживания его действий у шотландских берегов. Действия "Янтаря" были названы "безрассудными и опасными". Хили также заявил, что Великобритания готова ответить на любые вторжения в её территориальные воды.

Необходимо отметить, что когда британцы воинственно заявляют о "перехвате" российских кораблей, то они себе льстят. Дело в том что патрульный корабль HMS Severn водоизмещением 1700 тонн вооружён только 20-мм автоматической пушкой Oerlikon и парой универсальных пулемётов. В то же время корвет ВМФ России имеет полный набор вооружения, включая противокорабельные ракеты. Даже если бы британцы и хотели "перехватить" отряд российских кораблей, то сделать бы этого не смогли. Поэтому им оставалось только наблюдать.