Очередное доказательство того, что Европа не заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что границы Украины нельзя изменить силой, а украинская армия не может быть сокращена, поскольку после этого страна будет уязвима к "нападению". Поэтому Европейский союз должен играть центральную роль в мирном соглашении по Украине, сообщает Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Pascal Bastien

Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне переговоров высокопоставленных чиновников США, Украины, а также советников по национальной безопасности из Франции, Великобритании и Германии в Женеве, на которых обсуждаются проект плана Вашингтона по мирному урегулированию украинского конфликта.

По версии главы ЕК, любой "надежный и устойчивый" план мирного урегулирования должен в первую очередь положить конец конфликту, не сея при этом семян для нового.

Как заявила фон дер Ляйен, на Западе согласовали основные элементы обходимые для "справедливого и прочного мира" и обеспечения суверенитета Украины. Во-первых изменение границ страны при помощи силы недопустимо. Во-вторых, поскольку Украина является "суверенным" государством, то в отношении её вооружённых сил не могут вводится какие-либо ограничения, поскольку она станет уязвимой и в результате пострадает вся европейская система безопасности.

В-третьих, Украина должна иметь право выбирать свою судьбу. А она выбрала европейский путь. Соответственно, ЕС должен играть центральную роль в обеспечении мира.

Учитывая заявление фон дер Ляйен, становится понятно, что Европа совсем не заинтересована в мирном урегулировании. Два из трёх озвученных главой Еврокомиссии пунктов никак не могут устроить Россию. Во-первых, новые регионы являются субъектами РФ в соответствии с Конституцией. Кроме того, президент России Владимир Путин уже говорил, что мирное соглашение возможно только с учётом реалий "на земле". Во-вторых, сокращение численности украинской армии как раз и является одним из условий для мира.