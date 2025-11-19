Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что крупнейшие представители американской оборонной промышленности "обманывали" ведомство при поставках военной техники, завышая её стоимость. Об этом сообщает Defence24.
"Вся оборонная промышленность, и в частности, главные подрядчики, обманывали американский народ, Пентагон и армию", – сказал чиновник журналистам.
При этом он подразумевал главных оборонных подрядчиков, которые работают напрямую с правительством США. Дрисколл добавил, что правительство само виновато в завышении цен. Оно позволило формулировать контракты таким образом, что вооружённые силы оказались в невыгодном положении.
Например, компания Lockheed Martin оценила манипулятор для вертолёта Black Hawk [вероятно имеется какой-то джойстик, прим.] в 47 000 долларов, тогда как его можно было приобрести для коммерческих нужд за 15 долларов. Дрисколл подчеркнул, что подобная практика не повторится в армии США.
Учитывая заявление американского министра, удивляться нечему. Военная промышленность США тем и славится, что стоимость оборонных программ всегда увеличивается от первоначальных планов. В некоторых случаях весьма значительно – на миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Кроме того, лоббизм со стороны оружейных корпораций там тоже никто не отменял.