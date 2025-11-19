Он прямо сказал о завышении цен оборонную продукцию, однако вину за это возложил на американское правительство.

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что крупнейшие представители американской оборонной промышленности "обманывали" ведомство при поставках военной техники, завышая её стоимость. Об этом сообщает Defence24.

"Вся оборонная промышленность, и в частности, главные подрядчики, обманывали американский народ, Пентагон и армию", – сказал чиновник журналистам.

Фото: Армия США

При этом он подразумевал главных оборонных подрядчиков, которые работают напрямую с правительством США. Дрисколл добавил, что правительство само виновато в завышении цен. Оно позволило формулировать контракты таким образом, что вооружённые силы оказались в невыгодном положении.

Например, компания Lockheed Martin оценила манипулятор для вертолёта Black Hawk [вероятно имеется какой-то джойстик, прим.] в 47 000 долларов, тогда как его можно было приобрести для коммерческих нужд за 15 долларов. Дрисколл подчеркнул, что подобная практика не повторится в армии США.

Учитывая заявление американского министра, удивляться нечему. Военная промышленность США тем и славится, что стоимость оборонных программ всегда увеличивается от первоначальных планов. В некоторых случаях весьма значительно – на миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Кроме того, лоббизм со стороны оружейных корпораций там тоже никто не отменял.