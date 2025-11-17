Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Нидерландов

Министерство обороны Нидерландов недавно опубликовало заявление о том, что страна и ряд европейских союзников по НАТО, отказываются от приобретения шести самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-7 Wedgetail производства фирмы Boeing, предназначенных для замены устаревших E-3A Sentry, ранее выпускавшихся всё той же фирмой. Об этом сообщает Defense News.

Самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии готовится к вылету во время учений Red Flag-Alaska на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска, 9 августа 2019 г. (второй лейтенант Марк Госс/ВВС)

В заявлении голландского военного ведомства, опубликованном на прошедшей неделе, говорится, что США вышли из программы замены самолётов АВАКС в июле текущего года, лишив её стратегической и финансовой базы. Оставшиеся шесть стран НАТО в настоящее время изучают альтернативные варианты и ищут новых партнёров. Defense News отмечает, что в настоящее время в распоряжении блока НАТО имеются 14 самолётов ДРЛО E-3A [без учёта США, прим.], которые базируются на авиабазе в Гайленкирхене, Германия. Эти машины являются основой потенциала дальнего радиолокационного обнаружения альянса в Европе. Министерство обороны Нидерландов заявило, что срок службы этих машин завершается в 2035 году.

"Обязательство по-прежнему заключается в том, чтобы к 2035 году ввести в эксплуатацию другие самолёты. Вывод США из состава ВВС также демонстрирует важность максимальных инвестиций в европейскую авиационную промышленность", – заявил в государственный секретарь Нидерландов по обороне Гейс Туинман.

В Нидерландах отметили, что самолёты AWACS с их радиолокационными системами и оборудованием связи играют "важную роль" в обеспечении безопасности воздушного пространства блока НАТО и управлении воздушными операциями.

По данным Defense News, в июле текущего года министерство обороны США заявило, что отменяет программу E-7 Wedgetail. В качестве причин такого решения были названы значительные задержки в сроках реализации программы и рост расходов на её реализацию. Кроме того, были отмечены проблемы с выживаемостью новых самолётов ДРЛО в условиях современного конфликта. Вместо этого Пентагон планирует инвестировать в возможности космического обнаружения и в приобретение дополнительных самолётов ДРЛО E-2D Hawkeye.

E-3A Sentry построен на базе гражданского авиалайнера Boeing 707 [первый полёт в 1957 году, прим.], а E-7 Wedgetail спроектирован на основе более современного и компактного двухдвигательного пассажирского самолёта Boeing 737.

Defense News отмечает, что в настоящее время главной альтернативой в качестве самолёта дальнего радиолокационного обнаружения для европейских стран НАТО является система GlobalEye от шведской оборонной компании Saab. Генеральный директор компании Микаэль Юханссон в октябре заявил, что компания наблюдает "огромный интерес" к этому самолёту со стороны стран альянса (Германии, Дании и др.). Система построена на базе радара Saab и датчиков, установленных на дальнемагистральном бизнес-джете Bombardier.

Французская компания Dassault Aviation предложила модифицированную версию своего самолёта Falcon 10X для использования в качестве самолета ДРЛОиУ, однако перспективы этой системы "пошатнулись", когда в июне Франция заявила о намерении приобрести GlobalEye компании Saab.