Заявление было сделано перед открытием авиасалона Dubai Airshow 2025.

Американская авиастроительная корпорация Boeing "близка к объявлению о партнёрстве" с целью участия в международных торгах по экспортным продажам своего нового учебно-тренировочного самолёта (УТС) T-7. Об этом заявили руководители компании, подчеркнув быстрорастущий спрос на лёгкие военные учебно-тренировочные самолёты. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Реактивные военные учебно-тренировочные самолёты T-7A Red Hawk. Фото: Boeing

В июле текущего года информационное агентство уже сообщало, что Boeing и шведская оборонная фирма Saab вели переговоры с британской BAE Systems j совместной работе в рамках проекта для будущей замены учебно-тренировочного самолёта Hawk.

Фирмы Boeing и Saab совместно разработали усовершенствованный реактивный учебный самолёт Т-7 для нужд ВВС США. В то же время Великобритания заявила, что планирует заменить свой устаревший парк самолётов Hawk. Часть из этих машин стоит на вооружении пилотажной группы Red Arrows ("Красные стрелы").

В ходе брифинга перед авиасалоном Dubai Airshow 2025 генеральный директор Boeing по обороне, космосу и безопасности Стив Паркер, отвечая на вопрос, будет ли предстоящее партнёрство соответствовать потребностям Великобритании в новом учебно-тренировочном самолёте, порекомендовал следить за этим направлением. При этом он не стал приводить какие-либо подробности.

Представители корпорации Boeing заявили, что объявление о планируемом сотрудничестве будет сделано примерно в течение ближайшей недели, и что общий спрос на учебные самолёты охватывает основные рынки, включая Европу и Азию.

Как сообщает Reuters, в июне текущего года в обзоре оборонной стратегии Великобритании было рекомендовано заменить УТС Hawk фирмы BAE, производство которого было прекращено в 2000 году. При этом британское правительство отметило, что будет приветствовать интерес национальных поставщиков. Сама фирма BAE заявила, что "ещё не решила", будет ли заниматься разработкой нового самолёта для замены Hawk.