Евросоюз пока не станет продвигать планы по введению нового жёсткого ценового потолка на российскую нефть из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к росту мировых цен на сырьё. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Politico.
Предложение, согласно которому максимальная стоимость нефти из России должна была быть снижена с 60 до 45 долларов за баррель, главы МИД стран блока собирались обсудить 23 июня. Однако два дипломатических источника подтвердили Politico, что этот план невыполним из-за разгоревшегося конфликта между Израилем и Ираном.
"Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности", – сказал один дипломат на условиях анонимности.
С его слов, на недавнем саммите "Большой семёрки" (G7) все страны согласились с тем, что предпочли бы не принимать такое решение сейчас. Ранее цены на были очень близки к потолку. Но сейчас стоимость нефти колеблется то вверх, то вниз, и ситуация пока слишком нестабильная.
В ходе саммита G7 председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что существующие ограничительные меры "не принесли значимого эффекта", но сейчас цена на нефть выросла и установленный предел "выполняет свою функцию". Поэтому в настоящее время нет особой необходимости по введению нового предела ценового потолка.