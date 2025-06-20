Урсула фон дер Ляйен заявила, что при наблюдаемом росте цен на нефть введённый ранее предел выполняет свои функции.

Евросоюз пока не станет продвигать планы по введению нового жёсткого ценового потолка на российскую нефть из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к росту мировых цен на сырьё. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Politico.

Танкер с российской нефтью. Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Предложение, согласно которому максимальная стоимость нефти из России должна была быть снижена с 60 до 45 долларов за баррель, главы МИД стран блока собирались обсудить 23 июня. Однако два дипломатических источника подтвердили Politico, что этот план невыполним из-за разгоревшегося конфликта между Израилем и Ираном.

"Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности", – сказал один дипломат на условиях анонимности.

С его слов, на недавнем саммите "Большой семёрки" (G7) все страны согласились с тем, что предпочли бы не принимать такое решение сейчас. Ранее цены на были очень близки к потолку. Но сейчас стоимость нефти колеблется то вверх, то вниз, и ситуация пока слишком нестабильная.

В ходе саммита G7 председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что существующие ограничительные меры "не принесли значимого эффекта", но сейчас цена на нефть выросла и установленный предел "выполняет свою функцию". Поэтому в настоящее время нет особой необходимости по введению нового предела ценового потолка.